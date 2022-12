Şu ana kadar acil müdahale gerektiren herhangi bir kaza meydana gelmemiş. Deniz platformunda çalışan her personel BOSİET adı verilen özel sertifikasyona tabi. Ayrıca görev alanlarına göre, her personelin özel eğitim ve sertifikasyon gerekliliklerini yerine getirme şartı da söz konusu. Platformdaki fiziksel güç gerektiren veya gerektirmeyen her bir operasyon, özel iş izinlerine, eğitime ve belirli onay serisine bağlı. Her bir aktivite öncesi yapılacak iş tarifleniyor, riskler belirleniyor ve yetkili amirlerden onay alındıktan sonra aktivitelere başlanıyor.