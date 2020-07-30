2020-07-30 20:01:43 4 farklı noktada aynı anda çıktı! Neler oluyor?
Hatay'ın Antakya ilçesinde aynı anda 4 farklı noktada orman yangını çıktı.
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Hatay'ın Antakya ilçesinde aynı anda 4 farklı noktada orman yangını çıktı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Amanos Dağları eteklerindeki Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.
Yangın çıkan 4 farklı noktanın birbirlerine yakın oldukları gözlendi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 4,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü.
Yangında büyük zarar meydana geldi.
Üst üste meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.
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