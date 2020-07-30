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4 farklı noktada aynı anda çıktı! Neler oluyor?

2020-07-30 20:01:43
4 farklı noktada aynı anda çıktı! Neler oluyor?

Hatay'ın Antakya ilçesinde aynı anda 4 farklı noktada orman yangını çıktı.

#1
Foto - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

#2
Foto - Amanos Dağları eteklerindeki Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Amanos Dağları eteklerindeki Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Yangın çıkan 4 farklı noktanın birbirlerine yakın oldukları gözlendi.

Yangın çıkan 4 farklı noktanın birbirlerine yakın oldukları gözlendi.

#5
Foto - Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 4,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 4,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

#6
Foto - Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü.

#7
Foto - Yangında büyük zarar meydana geldi.

Yangında büyük zarar meydana geldi.

#8
Foto - Üst üste meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

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