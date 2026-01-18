  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Haydi hayırlı olsun: 100 binden fazla kişi tapu sahibi olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haydi hayırlı olsun: 100 binden fazla kişi tapu sahibi olacak

TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonu, 2B arazileri olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerle ilgili kritik bir karar aldı.

Haydi hayırlı olsun: 100 binden fazla kişi tapu sahibi olacak

2B arazileri olarak bilinen orman vasfını yitirmiş araziler üzerinde mülkiyeti (taşınmazı) bulunan on binlerce kişinin beklediği yasa Meclis'ten geçti.

Haydi hayırlı olsun: 100 binden fazla kişi tapu sahibi olacak

Bu arazilerde hak sahibi olan ancak çeşitli nedenlerle tapusunu alamayan, taksitlerini ödeyemeyen veya başvuruyu kaçıranlar için ikinci bir şans tanınacak.

Haydi hayırlı olsun: 100 binden fazla kişi tapu sahibi olacak

Komisyonda kabul edilen kanun teklifine göre, taksitlerini ödeyemeyenler veya başvuruyu kaçıranlar, 31 Temmuz’a kadar yeniden başvuru yaparak 2B arazileri üzerindeki taşınmazlarının tapusunu alabilecek.

Haydi hayırlı olsun: 100 binden fazla kişi tapu sahibi olacak

Taşınmazların satış bedelinin belirlenmesinde, başvuru süresinin bitiminden ödeme için başvurulan tarihe kadar geçen süre için, TÜİK’in aylık TÜFE artışları belirleyici olacak.

Haydi hayırlı olsun: 100 binden fazla kişi tapu sahibi olacak

Bugüne kadar 2B arazi satışlarından bir milyondan fazla kişi faydalanırken, satışlardan 18 milyar liralık bir gelir elde edildi. Yeni kanun ile birlikte 102 bin kişi daha 2B arazilerinde tapu sahibi olabilecek

