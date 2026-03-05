Zirveyi kimselere kaptırmadık! Kararını veren Almanya, hiç düşünmeden “Türkiye” dedi

Türkiye, Akdeniz'deki birçok ülkeyi geçerek 2026 yaz sezonu için Alman turistlerin en çok tercih ettiği tatil destinasyonları listesinde ilk sırada yer aldı. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) tarafından Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda (ITB Berlin) açıklanan verilere göre, 2026 yaz döneminde Almanların tatil rezervasyonlarında ilk sırada Türkiye yer alıyor. DRV için Ocak 2026 sonu itibarıyla yapılan analize göre Türkiye, mayıs ve ekim ayları arasındaki dönemde hem toplam gelir hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler yaz destinasyonu oldu.