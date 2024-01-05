30 yıllık düzen değişiyor... Klavyelere yeni tuş ekleniyor!

Yeni Windows 11 PC’ler için Microsoft 30 yıllık düzeni değiştirme kararı aldı... Bildiğiniz gibi Microsoft çok yakın bir zamanda Copilot yapay zeka uygulamasını tanıttı. Copilot’ın yapay zeka kapasitesinin arkasında OpenAI bulunuyor. Microsoft, yapay zeka öncüleri arasında olan bu firmanın en büyük yatırımcısı konumunda. OpenAI-Microsoft işbirliği ile Microsoft 365 ve Bing gibi uygulamalarda yapay zeka etkin olmaya başladı.