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Teknoloji-Bilişim
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30 yıllık düzen değişiyor... Klavyelere yeni tuş ekleniyor!

2024-01-05 10:08:50
30 yıllık düzen değişiyor... Klavyelere yeni tuş ekleniyor!

Yeni Windows 11 PC’ler için Microsoft 30 yıllık düzeni değiştirme kararı aldı... Bildiğiniz gibi Microsoft çok yakın bir zamanda Copilot yapay zeka uygulamasını tanıttı. Copilot’ın yapay zeka kapasitesinin arkasında OpenAI bulunuyor. Microsoft, yapay zeka öncüleri arasında olan bu firmanın en büyük yatırımcısı konumunda. OpenAI-Microsoft işbirliği ile Microsoft 365 ve Bing gibi uygulamalarda yapay zeka etkin olmaya başladı.

#1
Foto - 30 yıllık düzen değişiyor... Klavyelere yeni tuş ekleniyor!

APPLE, SİRİ TUŞUNU HAYATA GEÇİRMİŞTİ Bir diğer teknoloji devi Apple, işletim sisteminde Siri tuşunu birkaç yıl önce hayata geçirmişti.Copilot arama motoru kullanımı, elektronik posta yazımı ve görsel oluşturma gibi işlerde yardımcı olacak. Microsoft Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi, Copilot tuşunun hayata geçirilişini “dönüşüm anı” olarak tanımladı. Şirket bu yenilik sayesinde kullanıcı deneyiminin “basitleşeceğini” ve “artacağını” umuyor.

#2
Foto - 30 yıllık düzen değişiyor... Klavyelere yeni tuş ekleniyor!

30 YIL SONRA YENİ BİR TUŞ EKLENİYOR! Microsoft 30 yıllık düzeni yeniliyor... Şirket yeni çıkacak klavyelerde Copilot uygulaması için fiziksel bir tuşun olacağını duyurdu.Yeni klavyeler Şubat ayından sonra ürünlerde yer almaya başlayacak. Microsoft, yeni Copilot tuşunun nasıl bir deneyim sağladığını gelecek hafta Las Vegas’ta başlayacak CES fuarında göstermeyi planlıyor.Copilot’un dikkat çekici kabiliyetleri arasında yapılan toplantıları kaydederek bunların özetlerini çıkarmak ve sunum hazırlamak da yer alıyor.

#3
Foto - 30 yıllık düzen değişiyor... Klavyelere yeni tuş ekleniyor!

Microsoft, Copilot’u her an kullanıma hazır yapay zeka olarak tanımlıyor.Goldman Sachs’ın Mart 2023’te yayımladığı rapora göre üretici yapay zeka, günümüzdeki tüm işlerin çeyreğini yapabilir.

#4
Foto - 30 yıllık düzen değişiyor... Klavyelere yeni tuş ekleniyor!

Otomasyonun yalnızca ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde 300 milyon kişinin işini alabileceği düşünülüyor.

#5
Foto - 30 yıllık düzen değişiyor... Klavyelere yeni tuş ekleniyor!

Diğer taraftan bazı uzmanlar hâlâ yapay zekanın yapamayacağı işler olduğuna dikkat çekiyor. Bunlar genellikle duygusal zeka veya yaratıcı düşünme gibi insana özgü özellikler gerektiren işler.

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