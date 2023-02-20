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Yaşam
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3 yıl önce restore edildi! 700 yıllık yapı bu hale geldi

2023-02-20 09:36:20
3 yıl önce restore edildi! 700 yıllık yapı bu hale geldi

Hatay'da bulunan 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi, depremde büyük hasar aldı.

#1
Foto - 3 yıl önce restore edildi! 700 yıllık yapı bu hale geldi

Hatay’da bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olarak bilinen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkılan kilisenin çan kulesi ise ayakta kaldı. Kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi. Depremde yıkılan kilise havadan görüntülendi.

#2
Foto - 3 yıl önce restore edildi! 700 yıllık yapı bu hale geldi

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin etkisiyle Hatay Antakya Tokaçlı köyünde bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı. Depremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görüldü. Kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi. Öte yandan, kilisenin enkazı havadan görüntülendi.

#3
Foto - 3 yıl önce restore edildi! 700 yıllık yapı bu hale geldi

Meryem Ana Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz, “Kilisemizin 700 yıllık bir tarihi var, yaklaşık 100 aile bu köyde yaşıyor. Kilisemiz 3 sene önce restore oldu ama maalesef deprem çok şiddetliydi ve kilise yıkıldı.

#4
Foto - 3 yıl önce restore edildi! 700 yıllık yapı bu hale geldi

Bazı evlerimiz yıkıldı ama Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Kilisemizin tarihi çok eski, yaklaşık 700 yıllık. Dedelerimiz, karşıki dağlardan katırlar üzerinde taşları taşıyarak bu kiliseyi yapmışlar. Bazı değerli eşyalarımız enkazın altında duruyor, yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kilisemiz tarihi eser sayıldığı için biz müdahale edemiyoruz” dedi.

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