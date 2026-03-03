3 savaş uçağı düşürülmüştü: Türk ordusu ABD'ye örnek oldu!

YETİŞMİŞ İNSAN HALA KRİTİK ROLDE Teknolojinin sağladığı kolaylık ve hassasiyetin, en azından bugün için, her durumda insan kontrolünden ve denetiminden geçmesi, her zaman son safhada düğmeye basacak olan operatörün bütün koşulların yerine getirildiğinden ve prosedürlerin tam anlamıyla uygulandığından emin olmaları gerekir. Bu, sonuç olarak bir eğitim konusudur ve bu örnekte karşılıklı mutabakata varılmış olan kabullerin yeri geldiğinde saniye şaşmadan uygulamaya geçirilmesi anlamına gelmektedir. Bugünün savaşında da yetişmiş insan hala kritik bir roldedir. Benzer hataların yüksek gerilimli bir muharebe ortamında yaşanmaması için özellikle farklı kültür devlet ve benzeri çok taraflı ortamlarda işbirliği yapılan operasyonlarda mutabık kalınan konuların önceden mükemmel şekilde eğitimlenmesi ve provalarının yapılması kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son NATO Tatbikatında birçok Batı ülkesiyle birlikte birleşik harekat icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı tatbikatının yakın bir örnek olduğuna işaret eden Kaymakçılar, konuyla ilgili eğitimlerin çok önceden başladığını ve mükemmel seviyeye ulaştığını belirtti.