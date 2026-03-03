3 savaş uçağı düşürülmüştü: Türk ordusu ABD'ye örnek oldu!

OPERASYONEL SİNERJİ ZAYIFLAYABİLİR Kuveyt hava savunma sistemi tarafından vurulan uçakların Amerikalı pilotları başta olmak üzere ittifakta yer alan güçlerin operasyonel unsurları, Kuveyt hava savunmasının dostu düşmandan güvenli bir şekilde ayırt etmediğine kanaat getirirler veya bu konuda kafalarında bir şüpheye sahip olurlarsa, bölgede operasyon yapmak konusunda isteksiz hareket edebileceklerinden bunun en alt düzeyde operasyonel bir takım sonuçlarının oluşabileceği öngörülebilir. Bu sonuç müttefiklerin birbirlerinin birleşik operasyonlara hazırlıklarını sorgulatacağından, işbirliğine ket vurarak ortak hareket etmedeki sinerjisini zayıflatacaktır. Büyük ölçekte ise yaşanan olay, ABD'ndeki kamuoyunun hassas olduğu konular içerdiğinden ABD Başkanının kararlarının tekrar ve yeniden sorgulanmasını getirecek gelişmelerin dönüm noktası ve daha büyük tepkilerin başlangıcı olarak da bir etki doğurabilir. Kaymakçılar, bütün bu etkilerin İran tarafında, ABD liderliğindeki koalisyonun müttefiklerin caydırıcılığının sorgulanmasına da sebep olacağını dile getirdi. Nitekim Rusya ve Çin tarafından gelen değerlendirmelerin, ABD'nin birlik konuşlandırmalarının sebep olduğu istikrarsızlık, yetersiz koordinasyon ve güvensizliği öne çıkaran içeriklere sahip olduğuna değinen Kaymakçılar, Bugün araştırmanın sürdüğü ifade edilmekte ve ihtimaller seslendirilmektedir. Bu olayın gerçek sonuçlarının ve müsebbiplerinin iki tarafın da içinde bulunduğu iyi bir araştırma ile ortaya çıkartılması, güven zedelenmesinin onarılmasına yardımcı olabilecektir. dedi./ kaynak: haber7