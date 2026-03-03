  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İran can derdinde Putin petrol
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran can derdinde Putin petrol

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın bölgedeki petrol altyapısına yönelik saldırılarıyla ilgili Arap liderlerin endişelerini Tahran'a iletecek.

1
#1
Foto - İran can derdinde Putin petrol

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

#2
Foto - İran can derdinde Putin petrol

Sözcü Peskov İran’ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılarla bölgedeki artan gerilimde arabulucu rolü üstlenip üstlenmediği sorusuna yanıt olarak, "Putin, gerilimlerin en azından biraz da olsa azalmasına katkıda bulunmak için kesinlikle her türlü çabayı gösterecektir. Başkan Putin dünkü görüşmelerin neredeyse tamamında İran liderliğiyle sürdürdüğümüz diyalogdan yararlanarak, altyapılarına yönelik saldırılar konusundaki derin endişesini İranlı meslektaşlarımıza ileteceğini söyledi" dedi.

#3
Foto - İran can derdinde Putin petrol

Putin, dün Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liderleriyle telefon görüşmesi yapmıştı.

#4
Foto - İran can derdinde Putin petrol

Peskov ayrıca Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinin, Ukrayna’daki çatışmayı çözme çabalarının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için ek zorluklar getirdiğini söyledi.

#5
Foto - İran can derdinde Putin petrol

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yeni bir üçlü görüşme gerçekleştirilmesi ihtimali sorulan Peskov, yeni bir toplantının yeri ve tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi. Peskov, bu aşamada Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de müzakere yapılmasının "neredeyse imkansız" olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
