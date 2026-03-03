İran can derdinde Putin petrol
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın bölgedeki petrol altyapısına yönelik saldırılarıyla ilgili Arap liderlerin endişelerini Tahran'a iletecek.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın bölgedeki petrol altyapısına yönelik saldırılarıyla ilgili Arap liderlerin endişelerini Tahran'a iletecek.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sözcü Peskov İran’ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılarla bölgedeki artan gerilimde arabulucu rolü üstlenip üstlenmediği sorusuna yanıt olarak, "Putin, gerilimlerin en azından biraz da olsa azalmasına katkıda bulunmak için kesinlikle her türlü çabayı gösterecektir. Başkan Putin dünkü görüşmelerin neredeyse tamamında İran liderliğiyle sürdürdüğümüz diyalogdan yararlanarak, altyapılarına yönelik saldırılar konusundaki derin endişesini İranlı meslektaşlarımıza ileteceğini söyledi" dedi.
Putin, dün Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liderleriyle telefon görüşmesi yapmıştı.
Peskov ayrıca Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinin, Ukrayna’daki çatışmayı çözme çabalarının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için ek zorluklar getirdiğini söyledi.
Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yeni bir üçlü görüşme gerçekleştirilmesi ihtimali sorulan Peskov, yeni bir toplantının yeri ve tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi. Peskov, bu aşamada Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de müzakere yapılmasının "neredeyse imkansız" olduğunu vurguladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23