SON DAKİKA
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

Orta Doğu’daki savaş tamtamlarıyla 8 bin TL sınırını aşan gram altın, piyasaların ilk şoku atlatmasıyla birlikte sert bir inişe geçti.

#1
Foto - Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ Ons altın, güvenli liman talebinin etkisiyle haftanın başında yükselişini sürdürerek 5.360 dolar seviyesine kadar çıktı. Ancak gün içinde satış baskısı güçlendi ve fiyatlar geri çekildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve saldırıların sürebileceğine dair mesajları piyasada dalgalanmayı artırdı.

#2
Foto - Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurması petrol fiyatlarını yukarı çekerken, bu gelişmenin ABD’de enflasyonu artırabileceği endişesi yatırımcıları temkinli davranmaya itti. ABD tahvillerinde satışların hızlanması da değerli metallerde baskı oluşturdu.

#3
Foto - Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

GRAM ALTIN GERİLEDİ Serbest piyasada gram altın Salı gününe 7 bin 633 liradan başladı. Gün içinde yaşanan düşüşle birlikte fiyatlar kırmızı bölgede kaldı. Kapalıçarşı’daki fiyatların da gerilemesiyle birlikte piyasa ile kuyumcu arasındaki makas daraldı.

#4
Foto - Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

GÜMÜŞTE KAYIP DAHA DERİN Altındaki geri çekilmeye paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert düşüş görüldü. Önceki seansta yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden ons gümüş, 90 doların altına sarktı. Doların güçlenmesiyle baskı artarken ons gümüş 87 dolar seviyesine kadar indi. Gram gümüş ise 127 liradan işlem görüyor.

#5
Foto - Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ve kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini belirtiyor.

#6
Foto - Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN ALIŞ: 7.323,93 SATIŞ: 7.325,47

#7
Foto - Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 12.095,00 SATIŞ: 12.267,00

#8
Foto - Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

TAM ALTIN ALIŞ: 47.655,53 SATIŞ: 48.704,20

#9
Foto - Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 48.232,00 SATIŞ: 48.808,00

