"253 Şehit 253 Portre" Kahramanlar bu sergide

Yentür, 15 Temmuz'u Çanakkale ruhuyla özdeşleştirdiğini belirterek, "Şu fotoğraflara bakarsanız ilkokul mezunu da var, profesör de var, kadın da var, erkek de var, genç, yaşlı var. Toplumun bütün katmanlarının bir amaç uğrunda, bir ülke uğrunda nasıl birleştiklerini, en kıymetli canlarını vatanları için şehadet bilinciyle, şehitlik bilinciyle, şahit olma bilinciyle, 15 Temmuz'da alçak FETÖ terör örgütünün saldırısında, onun maskesini yere düşürmesinde en kıymetli varlıklarını, canlarını feda ettiklerine şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.