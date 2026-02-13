2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında
İş adamı Rahmi Koç, 29 yıl önce satın aldığı ve kişisel merakıyla büyüttüğü dev tersane RMK Marine’deki rüçhan haklarından feragat ederek şirketin kontrolünü tamamen Koç Holding’e devretti. Yapılan son iki sermaye artırımının ardından Koç Holding’in tersanedeki payı ?,73 seviyesine yükselerek etkin hissedar konumu güçlendi. Türkiye’nin askeri ve ticari gemi inşasında öncü tesislerinden olan RMK Marine, artık holding bünyesinde daha kurumsal bir yapıyla yoluna devam edecek.