2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında

Nakit olarak tamamlanan işlem 31 Aralık 2024’e kadar sonuçlandırıldı. Değerleme çalışmasının ardından 1 TL nominal değerli pay için 30 TL üzerinden kullanım kararı çıktı. Bu hamleyle Koç Holding’in payı yaklaşık 31 puan artarak yüzde 74,91’e yükseldi ve şirket çoğunluğu Holding’e geçti. RMK Marine’de daha sonra bir kez daha sermaye artırımı yapıldı. Bu kez 115,3 milyon TL olan ödenmiş sermayenin 62,5 milyon TL artırılarak 177,8 milyon TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı. DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen çalışma sonrası 1 TL nominal değerli payın 40 TL’den kullandırılacağı açıklandı. Bu artırıma da Rahmi Koç katılmadı.