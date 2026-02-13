  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! “Büyük bir potansiyele sahipsiniz” diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! “Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda” 2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında Büyük fırtına kopmak üzere: 45 ilde sarı alarm verildi! 254 bin tavuk eti, 1 milyar 860 milyon 594 bin adet tavuk yumurtası üretildi
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında

İş adamı Rahmi Koç, 29 yıl önce satın aldığı ve kişisel merakıyla büyüttüğü dev tersane RMK Marine’deki rüçhan haklarından feragat ederek şirketin kontrolünü tamamen Koç Holding’e devretti. Yapılan son iki sermaye artırımının ardından Koç Holding’in tersanedeki payı ?,73 seviyesine yükselerek etkin hissedar konumu güçlendi. Türkiye’nin askeri ve ticari gemi inşasında öncü tesislerinden olan RMK Marine, artık holding bünyesinde daha kurumsal bir yapıyla yoluna devam edecek.

#1
Foto - 2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında

Rahmi Koç 29 yıl önce aldığı RMK Marine'i rüçhan haklarından feragat ederek Koç Holding bünyesine kazandırdı. Denize olan tutkusuyla bilinen Koç, Tuzla'daki dev tersane ile ilgili kararını verdi. RMK Marine’deki dönüşümün ana nedeni, sermaye artırımlarında rüçhan (ön alım) haklarının kullanılıp kullanılmaması oldu. Haberhurriyeti.com'dan Ercan İnan'ın aktardığına göre mevcut ortaklar, sermaye artırımı sırasında yeni çıkarılan payları öncelikli alma hakkına sahiptir, ve bu hak kullanılmadığında, sermayeye para koyan taraflarının payları büyürken diğer ortakların pay oranları düşer.

#2
Foto - 2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında

Yaklaşık iki yıl önce RMK Marine’in ödenmiş sermayesi 50,9 milyon TL’den 115,3 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu süreçte Rahmi Koç rüçhan hakkını kullanmadı. Koç Holding ise hem kendi hakkını hem de diğer ortaklar tarafından kullanılmayan hakları devreye alarak artırıma katılacağını bildirdi.

#3
Foto - 2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında

Nakit olarak tamamlanan işlem 31 Aralık 2024’e kadar sonuçlandırıldı. Değerleme çalışmasının ardından 1 TL nominal değerli pay için 30 TL üzerinden kullanım kararı çıktı. Bu hamleyle Koç Holding’in payı yaklaşık 31 puan artarak yüzde 74,91’e yükseldi ve şirket çoğunluğu Holding’e geçti. RMK Marine’de daha sonra bir kez daha sermaye artırımı yapıldı. Bu kez 115,3 milyon TL olan ödenmiş sermayenin 62,5 milyon TL artırılarak 177,8 milyon TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı. DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen çalışma sonrası 1 TL nominal değerli payın 40 TL’den kullandırılacağı açıklandı. Bu artırıma da Rahmi Koç katılmadı.

#4
Foto - 2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında

Koç Holding, yine kullanılmayan rüçhan haklarını kullanarak toplamda 2,5 milyar TL civarında sermaye koydu ve böylece etkin hissedarlık oranını yüzde 83,73 seviyesine taşıdı. RMK Marine’in temeli 1974’te atıldı. Profilo Holding’in Haliç’te P.K.M. Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş. unvanıyla kurduğu tersane, 1997’de Rahmi Koç tarafından satın alındı. Şirketin adı 1999 Ağustos itibarıyla RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş. olarak değişti ve daha sonra Tuzla’ya taşındı. Koç Grubu bünyesine girdikten sonra tersane, iki askeri lojistik gemisi inşa ederek 2000 yılında Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim etti.

#5
Foto - 2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında

RMK Marine ayrıca Milli Savunma Bakanlığı’nın Sahil Güvenlik Komutanlığı için açtığı 4 adet “arama-kurtarma” gemisi ihalesini 2006’da kazanarak, özel sektör tarafında önemli bir askeri gemi projesini üstlenen ilk tersanelerden biri oldu. 3 Mayıs 2008’de başlayan projede gemilerden TCSG Dost, TCSG Güven ve TCSG Umut 2013’te, TCSG Yaşam ise 2014’te Sahil Güvenlik’e teslim edildi. RMK Marine’in tesisleri 95.243 m² toplam alan ve 30.746 m² kapalı alandan oluşuyor. Yıllık 10.636 ton çelik işleme kapasitesi; 170 m x 60 m boyutlarındaki kızak ve 200 m x 15 m donatım iskelesi tersanenin dikkat çeken unsurları arasında.

#6
Foto - 2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında

Üretim kabiliyetleri ise şöyle özetleniyor: 28.000 DWT’ye ve 196 metreye kadar ticari/askeri gemi inşası 80 metreye kadar alüminyum/çelik süper yat üretimi 40 metreye kadar kompozit süper yat yapımı Tersanede ayrıca 2 adet 80 tonluk portal kreyn, 100 ve 320 tonluk hidrolik liftler ve 855 tonluk yatlar için raylı kızak gibi ekipmanlar bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Spor

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

"İlginç futbol hikayeleri" serimizin bugünkü konuğu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Faruk Yiğit. Futboldan kazandığı paraları tüketen Faruk'un i..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23