2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu

Giresun’da geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından bulunan ve annelerini kaybettiği anlaşılan 3 yavru ayı, Türkiye’nin tek ayı barınağı olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. 2,5 aylık yavru ayıların ikisinin dişi, birinin erkek olduğu tespit edildi. 3,5 ile 4,5 kilogram arasındaki sevimli ayılar uzman veteriner hekimler tarafından hazırlanan özel gıdalarla besleniyor. İlk geldiklerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu fakat sıvı kaybı yaşayan minikler, laktozsuz süt, bal, vitamin tozları, meyve pürelerinden hazırlanan besinlerle 2 ay boyunca biberonla beslenecek. Barınakta çalışan personel tarafından erkek yavrulara Hurşit ve Ziver ismi koyulurken, dişi ayı yavrusuna ise Şekerpare ismi verildi. Yavruların düzenli sağlık kontrolleri devam ederken, zamanla ebedi kalacakları diğer ayıların yanına alınması planlanıyor.