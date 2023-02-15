2023-02-15 17:32:43 228. saatte gelen umut! 2 kişi hayata böyle tutundu
Hatay'da 228 saat sonra bir anne ve iki kızı sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
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Hatay'da 228 saat sonra bir anne ve iki kızı sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
Hatay'da bir kadın ve iki çocuk, depremin 228. saatinde sağ olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini belirleyen ekipler çalışma başlattı.
Kurtarma ekipleri depremi 228. saatinde bir kadın ve iki çocuğa ulaşmayı başardı. Enkazdan çıkartılan Ela isimli kadın ve iki çocuk, hastaneye sevk edildi.
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