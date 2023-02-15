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Yaşam
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228. saatte gelen umut! 2 kişi hayata böyle tutundu

2023-02-15 17:32:43
228. saatte gelen umut! 2 kişi hayata böyle tutundu

Hatay'da 228 saat sonra bir anne ve iki kızı sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

#1
Foto - 228. saatte gelen umut! 2 kişi hayata böyle tutundu

Hatay'da bir kadın ve iki çocuk, depremin 228. saatinde sağ olarak kurtarıldı.

#2
Foto - 228. saatte gelen umut! 2 kişi hayata böyle tutundu

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini belirleyen ekipler çalışma başlattı.

#3
Foto - 228. saatte gelen umut! 2 kişi hayata böyle tutundu

Kurtarma ekipleri depremi 228. saatinde bir kadın ve iki çocuğa ulaşmayı başardı. Enkazdan çıkartılan Ela isimli kadın ve iki çocuk, hastaneye sevk edildi.

#4
Foto - 228. saatte gelen umut! 2 kişi hayata böyle tutundu

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