2023-01-19 15:28:53 227 kaçak Afgan daha ülkesine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Malatya'dan ülkelerine gönderildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Malatya'dan ülkelerine gönderildi.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanına götürüldü.
Düzensiz göçmenler, güvenlik koridorundan geçirilerek Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa alındı.
Afganistan'a hareket eden uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.
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