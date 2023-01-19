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227 kaçak Afgan daha ülkesine gönderildi

2023-01-19 15:28:53
227 kaçak Afgan daha ülkesine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Malatya'dan ülkelerine gönderildi.

#1
Foto - 227 kaçak Afgan daha ülkesine gönderildi

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

#2
Foto - 227 kaçak Afgan daha ülkesine gönderildi

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanına götürüldü.

#3
Foto - 227 kaçak Afgan daha ülkesine gönderildi

Düzensiz göçmenler, güvenlik koridorundan geçirilerek Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa alındı.

#4
Foto - 227 kaçak Afgan daha ülkesine gönderildi

Afganistan'a hareket eden uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

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