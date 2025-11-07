  • İSTANBUL
Otomotiv
18
Yeniakit Publisher
2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

2025 otomobil satış verileri belli oldu.

#1
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanana son verilere göre Ocak-Ekim 2025 döneminde otomobil satışları, 833 bin 382 adet olarak gerçekleşti.

#2
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

Ölçek olarak bu yılın ilk 10 ayında 20 bin adet ve üzerinde satış rakamına ulaşan, böylece toplam pazardan en az %2,5 oranında pay alan markalar dikkate alındığında; satış oranlarını artıran 14 marka belli oldu!

#3
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

İşte yılın ilk 10 ayında oransal olarak satışlarını en çok artıran markalar…

#4
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

14-Citroen: 35 bin 294 adet (4,60)

#5
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

13-Renault: 95 bin 418 (%5,60)

#6
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

12-Opel: 37 bin 132 adet (%5,84)

#7
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

11-Nissan: 22 bin 46 (%9,90)

#8
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

10-Mercedes: 25 bin 503 (,93)

#9
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

9-Peugeot: 46 bin 172 (,63)

#10
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

8-Volkswagen: 65 bin 110 adet (,93)

#11
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

7-Hyundai: 52 bin 684 adet (,65)

#12
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

6-TOGG: 27 bin 489 (36,44)

#13
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

5-BMW: 24 bin 891 (D,07)

#14
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

4-Kia: 20 bin 953 adet (T,05)

#15
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

3-Toyota: 60 bin 560 adet (U,23)

#16
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

2-Tesla: 27 bin 420 adet ('2)

#17
Foto - 2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

1-BYD: 35 bin 375 adet (44)/ kaynak: haber7

