2025 şampiyonu belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

2025 otomobil satış verileri belli oldu.
2025 otomobil satış verileri belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanana son verilere göre Ocak-Ekim 2025 döneminde otomobil satışları, 833 bin 382 adet olarak gerçekleşti.
Ölçek olarak bu yılın ilk 10 ayında 20 bin adet ve üzerinde satış rakamına ulaşan, böylece toplam pazardan en az %2,5 oranında pay alan markalar dikkate alındığında; satış oranlarını artıran 14 marka belli oldu!
İşte yılın ilk 10 ayında oransal olarak satışlarını en çok artıran markalar…
14-Citroen: 35 bin 294 adet (4,60)
13-Renault: 95 bin 418 (%5,60)
12-Opel: 37 bin 132 adet (%5,84)
11-Nissan: 22 bin 46 (%9,90)
10-Mercedes: 25 bin 503 (,93)
9-Peugeot: 46 bin 172 (,63)
8-Volkswagen: 65 bin 110 adet (,93)
7-Hyundai: 52 bin 684 adet (,65)
6-TOGG: 27 bin 489 (36,44)
5-BMW: 24 bin 891 (D,07)
4-Kia: 20 bin 953 adet (T,05)
3-Toyota: 60 bin 560 adet (U,23)
2-Tesla: 27 bin 420 adet ('2)
1-BYD: 35 bin 375 adet (44)/ kaynak: haber7
