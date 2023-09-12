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Ekonomi
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2024’te hayata geçecek! Herkes ödemek zorunda! Ödemeyen hapı yutacak

2023-09-12 10:05:07
2024’te hayata geçecek! Herkes ödemek zorunda! Ödemeyen hapı yutacak

Deprem sigortası yerine tüm afetleri kapsayacak 'zorunlu afet sigortası' hayata geçiriliyor. 2024 yılında uygulanacak afet sigortasıyla birlikte, bina tamamlama ve yapı sorumluluk sigortası da yaygınlaştırılacak. İşte detaylar... Türkiye'nin refah planı Orta Vadeli Program'ın önemli ayaklarından birini de 'afet yönetimi' oluşturdu. OVP'nin afet yönetimi bölümünde politika ve tedbirler 32 başlıkla sıralandı. Zorunlu deprem sigortasının beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak. Bina tamamlama sigortası yaygınlaştırılacak.

#1
Foto - 2024’te hayata geçecek! Herkes ödemek zorunda! Ödemeyen hapı yutacak

İnşaat süresi içinde şirket iflas eder, konutlar sahiplerine teslim edilmezse devreye sigorta girecek, konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedel tüketiciye ödenecek ya da inşaatın tamamlanması sağlanacak. İnşaat kalitesinin yükseltilmesi için yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak. Afet yönetimiyle bağlantılı sermaye piyasası ürünleri yaygınlaştırılacak.

#2
Foto - 2024’te hayata geçecek! Herkes ödemek zorunda! Ödemeyen hapı yutacak

Sabah'ta yer alan habere göre, afet konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek. Maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak, geri ödeme sistemleri gözden geçirilecek. Deprem bölgesinde üretim, turizm ve ticaret faaliyetlerinin afet öncesi canlılığına kavuşturulmasına yönelik ayrılan finansman kaynakları çeşitlendirilecek. Riskli konut sorununun çözümü, şehirlerin afetlere dayanıklı hale getirilmesi desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacak. Mekânsal planlarda çoklu afet tehlikelerine karşı dirençliliğin sağlanmasına yönelik kriter ve önlemlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapılacak.

#3
Foto - 2024’te hayata geçecek! Herkes ödemek zorunda! Ödemeyen hapı yutacak

Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecektir. Marmara başta olmak üzere afet riski yüksek bölgelerde yoğunluğun azaltılması amacıyla bölge dışında yeni endüstriyel gelişim alanları ve lojistik hatları oluşturulacak. Afet ve acil durumlarda kullanılacak toplanma ve barınma alanlarının sayısı artırılacak, kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumu tamamlanacak.

#4
Foto - 2024’te hayata geçecek! Herkes ödemek zorunda! Ödemeyen hapı yutacak

Zorunlu afet sigortası 2024'ün üçüncü çeyreğinde uygulamaya girecek. Zorunlu deprem sigortası sadece deprem teminatını kapsıyor. Zorunlu afet sigortası depremle birlikte sel gibi afetleri de kapsayacak. DASK poliçelerinde eşya teminatı bulunmuyor, sadece konutun metrekaresine göre fiyat veriliyor. Kat malikleri ve kiracılar eşyalarını da afet sigortası kapsamında sigortalatabilecek.

#5
Foto - 2024’te hayata geçecek! Herkes ödemek zorunda! Ödemeyen hapı yutacak

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