2023-09-12 10:05:07 2024’te hayata geçecek! Herkes ödemek zorunda! Ödemeyen hapı yutacak
Deprem sigortası yerine tüm afetleri kapsayacak 'zorunlu afet sigortası' hayata geçiriliyor. 2024 yılında uygulanacak afet sigortasıyla birlikte, bina tamamlama ve yapı sorumluluk sigortası da yaygınlaştırılacak. İşte detaylar... Türkiye'nin refah planı Orta Vadeli Program'ın önemli ayaklarından birini de 'afet yönetimi' oluşturdu. OVP'nin afet yönetimi bölümünde politika ve tedbirler 32 başlıkla sıralandı. Zorunlu deprem sigortasının beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak. Bina tamamlama sigortası yaygınlaştırılacak.