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2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

2024-02-04 13:12:50
2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

Dünyanın en güçlü orduları listesi, 2024 yılı itibarıyla güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu. Şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanılıyor. Türkiye ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre 3 sıra yükselmiş durumda. İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusu.

#1
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 145 ORDUSU BELİRLENDİ 2024 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusu listesi güncellendi. Yeni yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyadaki güç sıralaması değişti ve Türkiye'nin 2024 yılındaki askeri güç konumu belirlendi.

#2
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;

#3
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#4
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#5
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#6
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#7
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#8
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#9
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#10
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#11
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#12
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#13
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#14
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#15
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#16
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#17
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#18
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#19
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#20
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#21
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#22
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#23
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#24
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#25
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#26
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#27
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

#28
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

10- İTALYA

#29
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

9- PAKİSTAN

#30
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

8- TÜRKİYE ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2023 yılında 11. sırada yer alırken, 2024 yılı itibarıyla 3 sıra atlayarak 8. sıraya yükseldi.

#31
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

7- JAPONYA

#32
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

6- BİRLEŞİK KRALLIK

#33
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

5- GÜNEY KORE

#34
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

4- HİNDİSTAN

#35
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

3- ÇİN

#36
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

2- RUSYA

#37
Foto - 2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

1- ABD

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