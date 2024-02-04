2024 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 145 ülkeli sıralamada işte Türkiye’nin yeri…

Dünyanın en güçlü orduları listesi, 2024 yılı itibarıyla güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu. Şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanılıyor. Türkiye ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre 3 sıra yükselmiş durumda. İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusu.