2023-12-28 10:06:24 2023'e damga vuran 6 garip gerçek! Beyni yok ama çarpa çarpa öğrendi
'Balık hafızalı', 'kuş beyinli' gibi sıfatları tozlu sayfalara karıştıracak hayvanlar 2023'e damga vurdu. Ezber bozan yeteneklerinin ardındaki gerçeklerle şaşırtan canlılar içerisinde öyle bir tanesi vardı ki akılalmaz zekasıyla insanlık alemine duygusal bir veda bıraktı. Derleyen: Zeynep Dilara Akyürek / Milliyet.com.tr - 2023 yılı sona ermeden yılın ekonomi özetleri, magazin özetleri ve genel manada en'leri açıklanıyor. Hiç akla gelmeyecek bazı en’ler ve tekler de hayvanlar âleminden çıkıyor. 2023’e damga vurmuş bu hayvanlardan bazılarının yetenekleri insanlar alemine 'pes' dedirtecek nitelikte. Geleceğe, bilim dünyasına ışık tutan canlıların 2023 yılında kalplere dokunan hikâyeleri, akılalmaz zekâları son derece etkileyici. Denizanaları, intikamcı kuşlar, kabadayı örümcekler, çaresiz sinekler, kendini bilen balıklar ve özellikle 6 Şubat depremlerinde hepimizin kalbini kazanan afet köpekleri. Hayvanlar âlemine hoş geldiniz!