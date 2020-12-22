2021 yılında en çok bunu yiyeceğiz! Sebebi ise...

2020, hem ülkemiz hem de dünya için farklı durumları, pandemiyi yaşadığımız bir yıl oldu. Sağlığın, bağışıklık sisteminin çok daha önemli bir noktaya geldiği 2020 yılında bunlarla direkt etkili olan gıda tercihlerinde de birtakım değişiklikler söz konusu oldu. Gıda Mühendisi Uzmanı Tuğba Parıltı, peki, "2020 yılında gıda alanında nasıl değişiklikler meydana geldi?", "İnsanlar en çok hangi besinleri tercih etti ve en çok hangi gıdaları tüketti?", "Beslenme alışkanlıklarımız nasıl değişti?", "Paketli gıdaya yönelim arttı mı?", "2021 yılında hangi gıdalar trend olacak?" gibi soruların cevabını verdi.