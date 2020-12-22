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Sağlık
19
2021 yılında en çok bunu yiyeceğiz! Sebebi ise...

2020-12-22 12:02:54
2021 yılında en çok bunu yiyeceğiz! Sebebi ise...

2020'de en çok tercih edilen gıdalar açıklandı. 2021 yılının en çok tercih edilecek gıdaları ise uzamanlar tarafından öngörüldü. İşte o yiyecekler...

#1
Foto - 2020, hem ülkemiz hem de dünya için farklı durumları, pandemiyi yaşadığımız bir yıl oldu. Sağlığın, bağışıklık sisteminin çok daha önemli bir noktaya geldiği 2020 yılında bunlarla direkt etkili olan gıda tercihlerinde de birtakım değişiklikler söz konusu oldu. Gıda Mühendisi Uzmanı Tuğba Parıltı, peki,

2020, hem ülkemiz hem de dünya için farklı durumları, pandemiyi yaşadığımız bir yıl oldu. Sağlığın, bağışıklık sisteminin çok daha önemli bir noktaya geldiği 2020 yılında bunlarla direkt etkili olan gıda tercihlerinde de birtakım değişiklikler söz konusu oldu. Gıda Mühendisi Uzmanı Tuğba Parıltı, peki, "2020 yılında gıda alanında nasıl değişiklikler meydana geldi?", "İnsanlar en çok hangi besinleri tercih etti ve en çok hangi gıdaları tüketti?", "Beslenme alışkanlıklarımız nasıl değişti?", "Paketli gıdaya yönelim arttı mı?", "2021 yılında hangi gıdalar trend olacak?" gibi soruların cevabını verdi.

#2
Foto - 2020’de gıda alanında nasıl değişiklikler oldu? Halihazırda ‘daha yalın, daha temiz içerikli’ gıdalara doğru sektör evrilmeye başlamışken ‘daha fonksiyonel’ gıdalara talep de 2020 yılında artış gösterdi. Yine hijyen ve gıda güvenliğinin daha da önem kazanmasıyla güvenilir markaların ürettiği paketli gıdalara talep arttı.

2020’de gıda alanında nasıl değişiklikler oldu? Halihazırda ‘daha yalın, daha temiz içerikli’ gıdalara doğru sektör evrilmeye başlamışken ‘daha fonksiyonel’ gıdalara talep de 2020 yılında artış gösterdi. Yine hijyen ve gıda güvenliğinin daha da önem kazanmasıyla güvenilir markaların ürettiği paketli gıdalara talep arttı.

#3
Foto - Yüksek proteinli, daha düşük şeker içeriğine sahip, fonksiyonel özelliği arttırılmış (probiyotik, vitamin ilaveli, kolajen içerikli) gıdaları raflarda daha fazla görmeye başladık ve fazlasıyla da göreceğiz. 2020’de pandeminin etki ettiği diğer gıda sektörü de takviye edici gıdalar oldu.

Yüksek proteinli, daha düşük şeker içeriğine sahip, fonksiyonel özelliği arttırılmış (probiyotik, vitamin ilaveli, kolajen içerikli) gıdaları raflarda daha fazla görmeye başladık ve fazlasıyla da göreceğiz. 2020’de pandeminin etki ettiği diğer gıda sektörü de takviye edici gıdalar oldu.

#4
Foto - Bağışıklık sistemini destekleyici bu takviyelere talep 2020 yılında geçtiğimiz yıllara oranla büyük ölçüde arttı.

Bağışıklık sistemini destekleyici bu takviyelere talep 2020 yılında geçtiğimiz yıllara oranla büyük ölçüde arttı.

#5
Foto - Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD)’nin Nielsen ile birlikte gerçekleştirdiği “Gıda Takviyesi Kullanımı ve Beslenme Alışkanlıkları Ölçümü” anketi Covid-19 sürecinde gıda takviyeleri kullanımının arttığını ortaya koydu.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD)’nin Nielsen ile birlikte gerçekleştirdiği “Gıda Takviyesi Kullanımı ve Beslenme Alışkanlıkları Ölçümü” anketi Covid-19 sürecinde gıda takviyeleri kullanımının arttığını ortaya koydu.

#6
Foto - Ankete katılanların yüzde 71’i Covid-19 döneminde bağışıklığını artırmak için gıda takviyesi kullandığını belirtirken; yüzde 37’si bu dönemde gıda takviyelerine daha fazla güvendiğini söyledi.

Ankete katılanların yüzde 71’i Covid-19 döneminde bağışıklığını artırmak için gıda takviyesi kullandığını belirtirken; yüzde 37’si bu dönemde gıda takviyelerine daha fazla güvendiğini söyledi.

#7
Foto - 2020 yılı tüketici tercihlerini incelediğimizde açıkta satılan gıdalara yönelimin azalarak paketli, güvenli gıdalara talebin arttığını görüyoruz. Bağışıklık sistemini desteklediği uzmanlar tarafından belirtilen meyve ve sebzeler ile bağırsak mikroflorasını düzenleyerek dolaylı olarak bağışıklık sistemine katkı sağlayan probiyotik özellikli gıdaların tüketimi de arttı. Kefir, probiyotikli içecekler ve yoğurtlar bu kategoride en çok tercih edilen ürünler oldu.

2020 yılı tüketici tercihlerini incelediğimizde açıkta satılan gıdalara yönelimin azalarak paketli, güvenli gıdalara talebin arttığını görüyoruz. Bağışıklık sistemini desteklediği uzmanlar tarafından belirtilen meyve ve sebzeler ile bağırsak mikroflorasını düzenleyerek dolaylı olarak bağışıklık sistemine katkı sağlayan probiyotik özellikli gıdaların tüketimi de arttı. Kefir, probiyotikli içecekler ve yoğurtlar bu kategoride en çok tercih edilen ürünler oldu.

#8
Foto - Global gıda sektöründe son birkaç yıldır artan ‘clean label’ yani temiz, yalın içerikli, sentetik katkı, koruyucu içermeyen paketli gıda trendlerinin ülkemizde de 2020 yılında hız kazandığını görüyoruz. Tüketicilerin sentetik katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, temiz içerikli ürünlere talebi arttı ve bu talebe yanıt vermek amacıyla sektör liderleri de ürünlerini bu yönde geliştirmeye başladı.

Global gıda sektöründe son birkaç yıldır artan ‘clean label’ yani temiz, yalın içerikli, sentetik katkı, koruyucu içermeyen paketli gıda trendlerinin ülkemizde de 2020 yılında hız kazandığını görüyoruz. Tüketicilerin sentetik katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, temiz içerikli ürünlere talebi arttı ve bu talebe yanıt vermek amacıyla sektör liderleri de ürünlerini bu yönde geliştirmeye başladı.

#9
Foto - Özellikle sağlıklı atıştırmalık kategorisinde yapay renklendirici ve aroma verici içermeyen, rafine şeker ilavesiz ürünler hem çocuklar hem de yetişkinler için daha fazla tercih edildi bu yıl.

Özellikle sağlıklı atıştırmalık kategorisinde yapay renklendirici ve aroma verici içermeyen, rafine şeker ilavesiz ürünler hem çocuklar hem de yetişkinler için daha fazla tercih edildi bu yıl.

#10
Foto - 2020 yılında alerjen içeriği olmayan gıdaların tüketiminin de hız kazandığını görüyoruz. Glutensiz, laktozsuz özelliklere sahip gıdaları raflarda daha çok görmeye başladık ve üretiminin de tüketiminin de daha da artacağını öngörüyoruz.

2020 yılında alerjen içeriği olmayan gıdaların tüketiminin de hız kazandığını görüyoruz. Glutensiz, laktozsuz özelliklere sahip gıdaları raflarda daha çok görmeye başladık ve üretiminin de tüketiminin de daha da artacağını öngörüyoruz.

#11
Foto - Yine sürdürülebilir gıdanın önem kazandığı günümüzde global gıda sektöründe ‘plant-based’ olarak adlandırılan bitkisel bazlı ürünlerin tüketimi artarken ülkemizde bu tercihlerin ve buna bağlı üretimlerin özellikle 2021-2022 yılında hız kazanacağını öngörüyoruz. Tüketicilerin bitkisel bazlı besin taleplerinin arttığı, gıda sektöründe de argelerin bu konu üzerinde çalışmaya başladığı bir yıl oldu 2020.

Yine sürdürülebilir gıdanın önem kazandığı günümüzde global gıda sektöründe ‘plant-based’ olarak adlandırılan bitkisel bazlı ürünlerin tüketimi artarken ülkemizde bu tercihlerin ve buna bağlı üretimlerin özellikle 2021-2022 yılında hız kazanacağını öngörüyoruz. Tüketicilerin bitkisel bazlı besin taleplerinin arttığı, gıda sektöründe de argelerin bu konu üzerinde çalışmaya başladığı bir yıl oldu 2020.

#12
Foto - 2020 yılında Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Kılavuzu’nun yürürlüğe girmesiyle gıda üreticilerinin etiketlerinde ve besin ögelerinde bazı düzenlemeler söz konusu oldu. Tüketiciler de daha çok besin ögesi, içerik okumaya başladı ve bu bağlamda tercihlerde değişiklikler oldu, olmaya da devam edecek. Artık tükettiğimiz gıdanın şeker içeriğine, doymuş ve trans yağ oranına, içindekiler bölümündeki katkı maddelerine daha çok dikkat ediyoruz. Paketli gıda alırken artık daha çok bilgiye ulaşarak tercih etme şansımız var.

2020 yılında Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Kılavuzu’nun yürürlüğe girmesiyle gıda üreticilerinin etiketlerinde ve besin ögelerinde bazı düzenlemeler söz konusu oldu. Tüketiciler de daha çok besin ögesi, içerik okumaya başladı ve bu bağlamda tercihlerde değişiklikler oldu, olmaya da devam edecek. Artık tükettiğimiz gıdanın şeker içeriğine, doymuş ve trans yağ oranına, içindekiler bölümündeki katkı maddelerine daha çok dikkat ediyoruz. Paketli gıda alırken artık daha çok bilgiye ulaşarak tercih etme şansımız var.

#13
Foto - 2020 yılındaki pandemi süreci güvenli, hijyenik koşullarda üretilmiş paketli gıdaya yönelimi arttırdı. Açıkta satılan gıdaların bu açıdan güvenilir olmaması ve kontrolsüz olması tüketicinin tercihlerinde belirleyici bir nokta oldu. Buzdolabımıza soktuğumuz gıdanın dış ambalajının kapalı olması ve hatta silinebilmesi, dezenfekte edilebilmesi gibi daha önce çok görmediğimiz talepler söz konusu olmaya başladı. Gıda üretiminde, gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için zaten elzem olan hijyen ve iyi üretim koşulları pandemide bazı tüketici kesimi tarafından yeni fark edildi ve sorgulanmaya başlandı.

2020 yılındaki pandemi süreci güvenli, hijyenik koşullarda üretilmiş paketli gıdaya yönelimi arttırdı. Açıkta satılan gıdaların bu açıdan güvenilir olmaması ve kontrolsüz olması tüketicinin tercihlerinde belirleyici bir nokta oldu. Buzdolabımıza soktuğumuz gıdanın dış ambalajının kapalı olması ve hatta silinebilmesi, dezenfekte edilebilmesi gibi daha önce çok görmediğimiz talepler söz konusu olmaya başladı. Gıda üretiminde, gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için zaten elzem olan hijyen ve iyi üretim koşulları pandemide bazı tüketici kesimi tarafından yeni fark edildi ve sorgulanmaya başlandı.

#14
Foto - Gıda markalarına tüketici tarafından bu süreçte en çok gelen sorular hijyen koşulları, maske kullanımı ile alakalı oldu.

Gıda markalarına tüketici tarafından bu süreçte en çok gelen sorular hijyen koşulları, maske kullanımı ile alakalı oldu.

#15
Foto - 2021’de ‘clean label’ yani temiz, yalın içerikli gıdalara talep ve tüketim artacak. Şeker ve yağ oranı azaltılmış, rafine şeker ilavesiz, glütensiz gıdalar daha da trend olurken yüksek protein içerikli gıdaların özellikle plant-based dediğimiz bitkisel bazlı protein içerikleri ile zenginleştirileceğini göreceğiz. Probiyotik gıdaların çeşitlendiğini, vegan seçeneklerin de arttığını göreceğiz. Daha az atık, sıfır atık ve tek kullanımlık plastiği önleme çalışmaları kapsamında sektörün lider firmalarından ambalaj argeleri göreceğimiz bir yıl olacak 2021.

2021’de ‘clean label’ yani temiz, yalın içerikli gıdalara talep ve tüketim artacak. Şeker ve yağ oranı azaltılmış, rafine şeker ilavesiz, glütensiz gıdalar daha da trend olurken yüksek protein içerikli gıdaların özellikle plant-based dediğimiz bitkisel bazlı protein içerikleri ile zenginleştirileceğini göreceğiz. Probiyotik gıdaların çeşitlendiğini, vegan seçeneklerin de arttığını göreceğiz. Daha az atık, sıfır atık ve tek kullanımlık plastiği önleme çalışmaları kapsamında sektörün lider firmalarından ambalaj argeleri göreceğimiz bir yıl olacak 2021.

#16
Foto - Daha az plastik içeren, doğada kolay çözülebilir, kolay geri dönüştürülebilir ambalajları raflarda daha çok göreceğiz.

Daha az plastik içeren, doğada kolay çözülebilir, kolay geri dönüştürülebilir ambalajları raflarda daha çok göreceğiz.

#17
Foto - Yine çalışan kesimin pratik ve sağlıklı gıda talepleri daha çok karşılanacak. Yemek molalarında, çay saatlerinde tüketilebilecek, al-götür gıdalarının marketlerde alternatiflerinin arttığını göreceğiz. Sağlıklı atıştırmalık kategorisindeki ürün portföyünde de gelişmeler bizi bekliyor.

Yine çalışan kesimin pratik ve sağlıklı gıda talepleri daha çok karşılanacak. Yemek molalarında, çay saatlerinde tüketilebilecek, al-götür gıdalarının marketlerde alternatiflerinin arttığını göreceğiz. Sağlıklı atıştırmalık kategorisindeki ürün portföyünde de gelişmeler bizi bekliyor.

#18
Foto - Yine hem fonksiyonel (probiyotik, prebiyotik, yüksek proteinli, kolajenli vb), hem rafine şeker ilavesiz, sentetik katkı maddesi içermeyen, koruyucusuz atıştırmalıklar çeşitlenecek.

Yine hem fonksiyonel (probiyotik, prebiyotik, yüksek proteinli, kolajenli vb), hem rafine şeker ilavesiz, sentetik katkı maddesi içermeyen, koruyucusuz atıştırmalıklar çeşitlenecek.

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