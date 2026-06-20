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2000 model ve altında araçlar için kara verildi! Milyonlarca araç etkilenecek!

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2000 model ve altında araçlar için kara verildi! Milyonlarca araç etkilenecek!

Ekonomik ömrünü tamamlamış 2000 model ve altında olan araçlar için yeni bir kanun teklifi ortaya çıktı. Teklifin içinde ÖTV'siz araç alımı ve hurda indirimi bulunmuyor.

#1
Foto - 2000 model ve altında araçlar için kara verildi! Milyonlarca araç etkilenecek!

Trafikte belgesiz, sigortasız, muayenesiz dolaşan milyonlarca araç için kanun teklifi verildi. 2000 model ve altı olup son 5 yıl içerisinde muayene, sigorta veya trafik işlem kaydı bulunmayan araçların "hurda vasfında" değerlendirilerek kayıtlarının güncellenmesi, bu araçlara ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarının silinmesi ve MTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesini amaçlayan teklifi Meclis'e sunuldu.

#2
Foto - 2000 model ve altında araçlar için kara verildi! Milyonlarca araç etkilenecek!

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR HEDEF ALINDI NTV'de yer alan habere göre, Türkiye genelinde özellikle ekonomik ömrünü tamamlamış, uzun yıllardır trafikte fiilen kullanılmayan ve büyük ölçüde hurda niteliği taşıyan binlerce araç, trafik tescil kayıtlarında görünmeye devam ediyor. Bu araçların önemli bir kısmı muayenesiz, sigortasız ve faal olmayan durumda olmasına rağmen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yükümlülüğü sürüyor.

#3
Foto - 2000 model ve altında araçlar için kara verildi! Milyonlarca araç etkilenecek!

Kanun teklifinde gerekçe olarak "Özellikle taşımacılık sektöründe kullanılan eski model kamyon ve çekici türü araçların yıllar içerisinde ekonomik değerini kaybetmesi, bazı araçların fiilen ortadan kalkması ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşıyor. Buna rağmen söz konusu araçlar için vergi tahakkuku devam etmekte, yıllar içinde biriken borçlar vatandaşların ekonomik hayatını olumsuz etkilemektedir. Öte yandan fiilen trafikte bulunmayan araçlar için yürütülen tahsilat, tebligat ve takip işlemleri kamu kaynaklan açısından da gereksiz bir idari yük oluşturmaktadır. Devletin tahsil kabiliyeti bulunmayan alacaklar için yaptığı işlem maliyetleri kamu verimliliğini azaltmaktadır." denildi.

#4
Foto - 2000 model ve altında araçlar için kara verildi! Milyonlarca araç etkilenecek!

BİR YIL SÜRE VERİLMESİ BEKLENİYOR Model yılı 2000 ve daha eski olan motorlu taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten geriye doğru son beş yıl içerisinde araç muayenesi yaptırılmamış, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan, trafik tescil işlemi, devir, satış veya kullanım kaydı tespit edilemeyen taşıtların sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları halinde bu madde hükümlerinden yararlanması bekleniyor.

#5
Foto - 2000 model ve altında araçlar için kara verildi! Milyonlarca araç etkilenecek!

HURDA ARAÇ TESLİM EDİLİRSE VERGİ, CEZA VE FAİZLERDEN VAZGEÇİLMESİ TEKLİF EDİLDİ 2000 ve daha eski modele sahip taşıtların, ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle Makine ve Kimya Endüstrisi'ne, lisanslı geri dönüşüm tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmesi halinde, bu taşıtlara ilişkin olarak başvuru tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş bulunan motorlu taşıtlar vergileri ile bu vergilere bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezalan ve idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi bekleniyor.

#6
Foto - 2000 model ve altında araçlar için kara verildi! Milyonlarca araç etkilenecek!

HACİZLERİN DE KALKMASI TEKLİF EDİLDİ Trafik tescil kayıtları silinen taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre uygulanmış hacizlerin kaldırılması öngörülüyor.

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