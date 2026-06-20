2000 model ve altında araçlar için kara verildi! Milyonlarca araç etkilenecek!

HURDA ARAÇ TESLİM EDİLİRSE VERGİ, CEZA VE FAİZLERDEN VAZGEÇİLMESİ TEKLİF EDİLDİ 2000 ve daha eski modele sahip taşıtların, ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle Makine ve Kimya Endüstrisi'ne, lisanslı geri dönüşüm tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmesi halinde, bu taşıtlara ilişkin olarak başvuru tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş bulunan motorlu taşıtlar vergileri ile bu vergilere bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezalan ve idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi bekleniyor.