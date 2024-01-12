2 bin 317 ton altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor

Milyonlarca yıl boyunca ana kaya üzerinde büyüyen manganez kabuklarının ise yaklaşık 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve alaşımlarda kullanılan nadir bir toprak metali olan 1,7 milyon ton seryum içerdiği tahmin ediliyor. Ayrıca 8,4 milyon ton titanyum, 1,9 milyon ton vanadyum ve neodim, itriyum ve disprosyum gibi diğer nadir toprak metallerini de içerdiği değerlendiriliyor.