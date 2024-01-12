2024-01-12 00:03:02 2 bin 317 ton altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor
Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu. Keşif çok büyük ses getirdi.
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Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu. Keşif çok büyük ses getirdi.
Dünyanın en zengin ve refah sahibi ülkelerinden biri olan Norveç''in zenginliğine zenginlik katacak bir keşif yaşandı.
Her yıl dünya genelinde çıkarılan toplam miktarın yaklaşık iki katı olan milyonlarca ton bakır, çinko, altın ve gümüş bulunduğu açıklandı.
Norveç Petrol Müdürlüğü’nden (NPD) yapılan açıklamada, Norveçli bir araştırma ekibinin ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında büyük metal ve mineral rezervleri keşfettiğini söyledi.
Büyük keşfin, dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri olan Norveç’e altından nadir toprak metallerine kadar önemli miktarlarda mineral çıkarma şansı vereceği bildirildi.
Madenlerin Norveç ve Grönland Denizi açıklarında bulunduğu bildirilirken, çevre aktivistleri, yüksek miktardaki rezervlerin çıkarılmasına karşı çıktı.
Norveçli yetkililer şu anda, parlamentonun onayını gerektiren ve çevresel kaygılara yol açan bir süreç olan açık deniz alanlarını derin deniz madenciliğine açıp açmamayı düşünüyor. Çevre aktivistleri, Oslo yönetimini deniz dibinde yaşayan organizmaları ve madenciliğin onlar üzerindeki etkisini anlamak için daha fazla araştırma yapılana kadar deniz tabanındaki maden arama çalışmalarını ertelemeye çağırdı.
Dünyadaki birçok otomobil devi yavaş yavaş bütün üretim sürecini elektrikli araçlara kaydırıyor. NPD’nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle, "Çalışma alanındaki deniz tabanında bulunan metallerden magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri Avrupa Komisyonu''nun kritik mineraller listesinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Dahle, "Neodimyum ve disprosyum gibi pahalı nadir mineraller, rüzgar türbinlerindeki mıknatıslar ve elektrikli araçların motorları için son derece önemli" diyerek bulunan rezervin hangi alanlarda kullanılabileceğine yönelik tahminlerini sıraladı.
Bulunan madenler arasında en değerlisi altın olsa da birçok maden cevheri keşfedildi.
Ön tahminlere göre, Norveç Denizi ve Grönland Denizi''nin uzak bölgelerindeki polimetalik sülfürler, her yıl dünya çapında çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı olan 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor.
Milyonlarca yıl boyunca ana kaya üzerinde büyüyen manganez kabuklarının ise yaklaşık 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve alaşımlarda kullanılan nadir bir toprak metali olan 1,7 milyon ton seryum içerdiği tahmin ediliyor. Ayrıca 8,4 milyon ton titanyum, 1,9 milyon ton vanadyum ve neodim, itriyum ve disprosyum gibi diğer nadir toprak metallerini de içerdiği değerlendiriliyor.
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