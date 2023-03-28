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Yaşam
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2 bin 200 yıllık meslek! 5 yılda öğrendi tüm dünyaya satıyor

2023-03-28 10:35:52
2 bin 200 yıllık meslek! 5 yılda öğrendi tüm dünyaya satıyor

2 bin 200 yıllık geçmişe sahip, parşömen kağıdı ustalığını 5 senede öğrenen Meltem Demirel dünyanın dört bir yanına satış yapıyor.

#1
Foto - 2 bin 200 yıllık meslek! 5 yılda öğrendi tüm dünyaya satıyor

Tarihi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan parşömen kağıdı üretimini, Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödüllü İsmail Araç’tan öğrenen Bergamalı Meltem Demirel, bu işi yapan tek kadın usta olarak biliniyor. “Ölümsüz kağıt” denilen parşömene hayat veren Demirel, ürünlerini yurt dışına da satıyor.

#2
Foto - 2 bin 200 yıllık meslek! 5 yılda öğrendi tüm dünyaya satıyor

Hayvan derisinden yapılan ve adını Bergama’dan (Pergamon) alan parşömen kağıdının geçmişi, 2 bin 200 yıl öncesine dayanıyor. Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödüllü İsmail Araç’tan parşömen kağıdı üretiminin inceliklerini öğrenen 32 yaşındaki Meltem Demirel, Bergama’da parşömen üreten tek kadın olarak öne çıkıyor. Deriyi işleyerek kağıt haline getiren Demirel, ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışında satıyor.

#3
Foto - 2 bin 200 yıllık meslek! 5 yılda öğrendi tüm dünyaya satıyor

İsmail Usta’dan 5 yıl boyunca parşömen yapımını öğrenen Demirel, “İsmail Usta, 5 yılın ardından benim de artık usta olduğumu belirterek ustalığımı onayladı. ‘Karatabak’ adı verilen geleneksel deri işleme ustası İsmail Usta ile yolculuğumuz hala devam ediyor. Kendisi tarihimizi yaşatıyor. Ben de eşimle birlikte bu tarihi devam ettiriyorum. Parşömeni 2 bin 200 yıl önceki gibi aynı usulle yapıyoruz. Bunu yaparken teknolojiyi kullanmıyoruz. Parşömeni, sadece kartvizit, plaket şekline getirdiğimiz zaman teknolojiyi kullanıyoruz. Parşömen, yazı yazdığınızda gözü yormuyor, alev almıyor. Dayanıklı ve ‘ölümsüz kağıt’ olarak biliniyor. Bu yüzden çok değerli bir kağıt. Parşömen benim için de bir yaşam stili ve hayat kaynağı. Bu işi yaparken çok mutlu oluyorum. Parşömenleri yaptıktan sonra boyutlarına göre kesiyoruz. Üzerine hem ben çizim yapıyorum hem de ressamlarla çalışıyoruz” dedi.

#4
Foto - 2 bin 200 yıllık meslek! 5 yılda öğrendi tüm dünyaya satıyor

Bergama’da parşömen ustası tek kadın olduğunu söyleyen Demirel, “İsmail Usta, ‘Yanıma aldığım erkek çıraklar bir noktada hep pes etti ama kadınlar pes etmiyor’ diyor. Ancak tabii ki bu işte bazı konularda erkek gücü de gerekiyor. Ben de bu yüzden henüz kalfa olan eşim Sinan’dan destek alıyorum. Şu anda Bergama’da kadın usta olarak sadece ben varım ancak bir kadın arkadaşımız daha bu işe başladı” diye konuştu.

#5
Foto - 2 bin 200 yıllık meslek! 5 yılda öğrendi tüm dünyaya satıyor

Parşömenleri yaptıktan sonra Bergama’da bulunan dükkanlarında satışa sunan Demirel, “Yurt içinde olduğu gibi yurt dışına da satışımız var. En son Fransa’dan bir müşterimiz ile görüştük. Kendisi bizzat buraya gelerek parşömen seçti. Amerika, Kanada, İspanya gibi birçok ülkeden talep var. Biz eşimle çıraklar da yetiştirmek istiyoruz. Parşömen kağıdının geleceğe taşınması için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - 2 bin 200 yıllık meslek! 5 yılda öğrendi tüm dünyaya satıyor

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