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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Düşmanın kaçacak yeri kalmadı! Türkiye sınırına öyle bir sistem kurduk ki…
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Düşmanın kaçacak yeri kalmadı! Türkiye sınırına öyle bir sistem kurduk ki…

Hudut birliklerinin kullanımına sunulan 391 adet yeni nesil termal kameralı insansız hava aracı, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından sağlandı.

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Foto - Düşmanın kaçacak yeri kalmadı! Türkiye sınırına öyle bir sistem kurduk ki…

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sınır güvenliğini teknolojik sistemlerle güçlendirme çalışmaları kapsamındaki teslimat süreci tamamlandı.

#2
Foto - Düşmanın kaçacak yeri kalmadı! Türkiye sınırına öyle bir sistem kurduk ki…

Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğünce, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen hava araçlarının 153'ü 2025'te, 238'i ise 2026'da hudut birliklerine teslim edildi.

#3
Foto - Düşmanın kaçacak yeri kalmadı! Türkiye sınırına öyle bir sistem kurduk ki…

Katlanabilir ve kompakt bir tasarımla geliştirilen dronlar, gece ve gündüz şartlarında net tespit imkanı sağlayan yüksek çözünürlüklü termal kameralarla donatıldı.

#4
Foto - Düşmanın kaçacak yeri kalmadı! Türkiye sınırına öyle bir sistem kurduk ki…

Farklı görev konseptlerine uygun donanımlarla entegre çalışabilen sistemler, 15 ila 40 kilometre mesafeden merkeze kesintisiz ve anlık görüntü aktarımı yapabiliyor.

#5
Foto - Düşmanın kaçacak yeri kalmadı! Türkiye sınırına öyle bir sistem kurduk ki…

Maksimum 7 bin metre görev irtifasına çıkabilen ve saniyede 25 metre uçuş hızına ulaşabilen dronlar, tek bataryayla uçuş koşullarına bağlı olarak 41 ila 59 dakika havada kalarak hem açık düzlüklerin hem de engebeli alanların hızla taranmasına olanak tanıyor.

#6
Foto - Düşmanın kaçacak yeri kalmadı! Türkiye sınırına öyle bir sistem kurduk ki…

Sınır boylarındaki değişken topoğrafya ve hava koşulları dikkate alınarak tedarik edilen sistemler, uluslararası standartlarda su ve toza karşı dayanıklılık özelliklerini taşıyor.

#7
Foto - Düşmanın kaçacak yeri kalmadı! Türkiye sınırına öyle bir sistem kurduk ki…

Saniyede 12 metreye ulaşan şiddetli rüzgarlara karşı direnebilen araçlar, -20 ile +50 derece arasındaki hava koşullarında performans kaybı yaşamadan görev yapabiliyor.

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