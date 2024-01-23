'1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

slam Memiş, borsanın ardından dolardaki beklentisini açıkladı: "Dolar TL 30.25 kuruş. Güçlü duruşunu koruyor. Ocak ayında 30 lira üzerine yerleşir, yükselişlerine yıl içinde 45 liraya kadar devam ettirir söylemlerim vardı. Ocak ayı içinde 30.40 direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Aşağıda 30.10, 30.05 gibi destek seviyeleri var. Bu ayki yükselişler 30.40'a kadar devam edebilir. Düşüşler de alım fırsatı olarak kalmaya devam edecek. Dolar bir yatırım aracı değildir, öyle görmeyin. En az getiri dolar tarafında olacaktır. Bu tarafta pozisyon alınmaması gerektiğini sık sık ifade ediyorum. Elinde dolar bulundurana da dolardan çıkmalarını, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini de ifade ediyorum.