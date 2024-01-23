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'1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

2024-01-23 11:39:26
'1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili dikkat çeken bir gerçeği resmen açıkladı.

#1
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında, ons altındaki gerilemeye rağmen düşüş olmamasının nedenini açıkladı. Memiş, bu ayki gram altın beklentisini açıklarken kritik bir veriye de işaret etti.

#2
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Finans analisti İslam Memiş, gram altını koruyan gelişmeyi açıklayarak yatırımcıları haber akışlarına karşı uyardı.

#3
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

"Önümüzdeki hafta daha kritik bir hafta olacak. Döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında, kripto para piyasasında neler oluyor, neler olabilir? Yatırımcısı bu hafta için nasıl karar vermeli?" sorularını ortaya atan Memiş, ilk olarak borsa değerlendirmesi yaptı:

#4
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

"Borsa İstanbul 8069'a kadar yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde 8000 üzerinde tutunma var. Geçen haftaki videolarımızda borsadan korkmayın, yılın ilk çeyreğinde 9000 puana kadar endeks tarafında yükseliş öngöürmü ifade ettim. Görünüm pozitif. 8000 altındaki rakamlar alım fırsatı. Yükselişler şubat ortalarında başlar diye tahmin ediyorum.

#5
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'deki bankaların notuyla ilgili pozitif açıklamalara gitti. Şubat ortasından sonra, yerel seçimlerden sonra yine kuruluşlar görünümü pozitif yönde revize ederler diye tahmin ediyorum. Bu borsaya yarayacaktır. Borsa ucuz kalmaya devam ediyor. Mart sonuna kadar 9000 puanı bekleyeceğiz."

#6
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

slam Memiş, borsanın ardından dolardaki beklentisini açıkladı: "Dolar TL 30.25 kuruş. Güçlü duruşunu koruyor. Ocak ayında 30 lira üzerine yerleşir, yükselişlerine yıl içinde 45 liraya kadar devam ettirir söylemlerim vardı. Ocak ayı içinde 30.40 direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Aşağıda 30.10, 30.05 gibi destek seviyeleri var. Bu ayki yükselişler 30.40'a kadar devam edebilir. Düşüşler de alım fırsatı olarak kalmaya devam edecek. Dolar bir yatırım aracı değildir, öyle görmeyin. En az getiri dolar tarafında olacaktır. Bu tarafta pozisyon alınmaması gerektiğini sık sık ifade ediyorum. Elinde dolar bulundurana da dolardan çıkmalarını, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini de ifade ediyorum.

#7
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Küresel piyasalar Fed'in faiz artırma isteğini fiyatladığı için dolar endeksinde yükseliş gözlemliyoruz. Dolar karşısındaki varlıklarda da baskılanma var. Fiyatlamalar net şekilde karşımıza çıkacak açıklamalar sonrası. Son bir kez 24 baz puan faiz artışı olasılığı var ama belirsizlik bu ocakta mı martta mı olacak. Benim beklentim isteğin mart ayına öteleneceği yönünde. Piyasanın oyalanması lazım çünkü.

#8
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Israrla döviz almak isteyen veya yatırım aracı olarak görenler de euro almalı. Parite katkısıyla euro, dolara kıyasla daha fazla getiri sağlar."

#9
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Ons altının günlük seyrine değinen Memiş, olası bir düşüş için uyarırken, gram altına ayrı bir parantez açarak haber akışlarına karşı uyarı yaptı.

#10
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Memiş, "Ons altın 2022 dolarda. Gün içinde 2032 dolara kadar yükseldi. Bu hafta ve önümüzdeki hafta ons altında 2000-2070 dolar aralığını takip edeceğim. Fed'in faiz kararına kadar 2000 dolar destek, yukarıda 2070 dolar direnç seviyesi var. Bu baskılanma iki hafta daha devam eder, piyasalar önünü daha iyi gördüğünde bu sefer ons altında daha iyi kırılımlar göreceğiz. 2150 dolar, 2350 dolar yıl içinde öngörüm devam ediyor ons altında zirve için. 2020 dolar, 2000 bana ucuz kalmaya devam ediyor" dedi.

#11
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

İslam Memiş, şöyle devam etti: "Gram altın tarafında ekranlarda 1966 lirayı görebilirsiniz tabii ki resmi kur olduğu için geçerliliği yok. Gram altın TL serbest piyasalarda 2060-2070 lira seviyesinde. Bu hafta için 2050-2070 lirayı takip edeceğim. Dolar TL kuru güçlü durduğu için gram altın tarafına ons altındaki baskılanma yansımıyor. "Altın fiyatları düştü" diye haberler okuduğunuzda bunu gram altın için değil, ons altın için söylüyorlar.

#12
Foto - '1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Belki 2040 lira olabilir gram altında ama güçlü destek 2050 lira seviyesi. Yıl içinde ilk çeyrekte 2150-2200'ü bekliyorum. Yaz aylarında 2500-2700, yıl bitmeden de 3000 lira gibi bir gram altın olacak. Bu yatay süreç altın borcu olanlar, altın pozisyonu alacaklar için fırsat sunuyor. 2150'yi görünce altının bugün ucuz olduğunu anlayacağız, 3000 lirayı gördüğünde anlayacağız."

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