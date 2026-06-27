CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak

Ağbaba ile ilgili soruşturmanın derinleşmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü görevden aldı. Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Nermin Özgül, Karabağlar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken, Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra ilk yaptığı transferlerdendi. Yerel seçimin ardından koltuğa oturan Tugay, özel kalem müdürü olarak Nermin Özgül'ü getirmişti.