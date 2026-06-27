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Aşırı terleme soruna karşı botoks tedavisi ve yöntemleri... Yaşam kalitesini artırmak mümkün CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak Öğretmenlere müjde: Resmen açıklandı Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İHA’ları yapay zeka takip edecek Ciltte bu belirtiye dikkat: Karaciğerde soruna işaret edebilir! Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında hile skandalı Bir anda bıçak gibi kesildi: Nathan Ake İsmail Kartal'a takıldı: Onay yok YKS iptal mi olacak? Hatalı soru iddiaları sonrası ÖSYM’den flaş adım
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CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak

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CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin ağır topu Veli Ağbaba'yı dumura uğratacak hamleyi yaptı.

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Foto - CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak

İzmir Seferihisar ve Balçova belediyelerine yapılan 'rüşvet' operasyonları CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandı. İzmir'de yürütülen soruşturma evraklarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Ağbaba hakkında rüşvet alma suçlamasıyla soruşturma açılması için harekete geçildiğinin öğrenilmesiyle siyasette sıcak saatler yaşanmaya başlandı.

#2
Foto - CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişinin önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla derinleşen soruşturmada Veli Ağbaba'yla para transferi iddiaları gündeme gelmişti. Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz hafta yapılan ikinci dalga operasyonda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz rüşvet transferine aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.

#3
Foto - CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak

Ağbaba ile ilgili soruşturmanın derinleşmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü görevden aldı. Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Nermin Özgül, Karabağlar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken, Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra ilk yaptığı transferlerdendi. Yerel seçimin ardından koltuğa oturan Tugay, özel kalem müdürü olarak Nermin Özgül'ü getirmişti.

#4
Foto - CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak

Daha sonra 2024 Ekim ayında CHP Adalar Belediye Başkan adayı olan Esra Huri Bulduk'u özel kalem müdürü olarak atayan Cemil Tugay, Şubat 2025'ten itibaren bu görevi yeniden Nermin Özgül'e vermişti. Şimdi tüm gözler Ağbaba'nın kontenjanından ilçe belediyelerinde kritik görevlere getirilen isimlere çevrildi. Tugay gibi ilçe belediye başkanlarının da Ağbaba'ya yakın isimlerle yollarını ayırıp ayırmayacağı merak konusu oldu.

#5
Foto - CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak

Veli Ağbaba'nın 2024 yılında seçim çalışmalarında yanından ayırmadığı yeğeni Barkın Ulutaş'ı önce İzmir Konak Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü yaptı. Parti içi muhalefet nedeniyle Ağbaba yeğenini bu sefer Gaziemir Belediyesi'ne kaydırdı. Gaziemir Belediyesi'nde özel kalem müdürü kadrosundan göreve başlatılan yeğen Ulutaş'ın bankamatik olduğu iddiaları geçtiğimiz aylarda belediye meclisinde de gündeme gelmişti. Önce AK Partili Uğur İnan Atmaca, ardından da MHP'li Salahattin Şahin, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a Ulutaş'ın bankamatik olup olmadığını sormuştu.

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