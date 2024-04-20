150 senelik konağın son hali şaşırttı

Aslına uygun bir şekilde konağın restore edildiğini ifade eden Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, “Konağımız yaklaşık 150 yıllık bir konak. Zamanında Nurten Topçu tarafından Kızılay’a bağışlandı. Bu konak tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Biz bunu Kızılay’dan teslim aldık ve 8 aylık kısa bir süre içerisinde ihale ettik. Kültür Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. Şu an da tamamen bitmiş durumdadır.