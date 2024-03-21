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Yaşam
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15 yıldır dağda tek başına yaşıyordu!

2024-03-21 18:02:18
15 yıldır dağda tek başına yaşıyordu!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren İskender Gündüz hayatını kaybetti.

#1
Foto - 15 yıldır dağda tek başına yaşıyordu!

Fransızca bildiği, hayatının bir bölümünü Belçika'da geçirdiği belirtilen Gündüz, düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

#2
Foto - 15 yıldır dağda tek başına yaşıyordu!

Balıkesir'de 'İskender Aga' olarak tanınan İskender Gündüz, son 50 yılını geçirdiği dağda hayatını kaybetti. Kendisine erzak getiren bir vatandaş tarafından cenazesi bulunan Gündüz'ün 80 yaşına yakın olduğu iddia edildi.

#3
Foto - 15 yıldır dağda tek başına yaşıyordu!

Şehirde yaşamayı reddederek yıllar önce dağda kendisine bir hayat kuran İskender Gündüz, insanlardan uzak yaşantısını kendisinin seçtiğini söyleyerek, gelen tüm medeniyet tekliflerini reddetmişti. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiği, hayatının bir bölümünü ise Belçika'da geçirdiği belirtilen Gündüz, bugün Bigadiç'e bağlı Akyar köyünde defnedildi.

#4
Foto - 15 yıldır dağda tek başına yaşıyordu!

İskender Gündüz kimdir? Akyar kırsal mahallesinin çevre köylerinde efsane haline gelen İskender Gündüz'ün hayatı ise esrarını koruyor. Geçmişi ile ilgili hiçbir zaman bilgi vermeyen İskender Gündüz için çevrede yaşayan köylüler değişik rivayetlerde bulunuyorlar. Civar köylerde yaşayan vatandaşlar, İskender Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Koleji'nden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve iki dili de konuştuğunu ileri sürüyorlar. Vatandaşlar ayrıca İskender Gündüz'ün uzun yıllar Belçika'da babası, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığını, annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutarak köyündeki dağa yerleştiğini belirtiyorlar. Vatandaşlar berber getirmesine rağmen traş olmayı reddeden, 'Hamama götürelim' teklifini ise 'Banyodan sonra üşürüm' diyerek kabul etmeyen İskender Gündüz, bir dönem tüm Türkiye'nin de dikkatini çekmişti. İhlas Haber Ajansı da Gündüz'ü yaşadığı dağda birkaç kez ziyaret etmişti.

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