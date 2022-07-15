2022-07-15 00:43:18 15 Temmuz'un unutulmaz anları
FETÖ hainlerinin kalkıştığı darbe girişimine ilişkin en çarpıcı fotoğraflar.
FETÖ hainlerinin kalkıştığı darbe girişimine ilişkin en çarpıcı fotoğraflar.
Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunan darbecilere müdahalede bulunan emniyet güçleri, ateş eden askerlerin bulunduğu noktalara biber gazı kapsülleri fırlattı.
Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın üstüne çıkarak tepki gösterdi.
Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi. Vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini durdurmaya çalıştı.
İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi.
Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar, meydanlardan geçmekte olan tankların önüne yattı.
Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın üstüne çıkarak tepki gösterdi.
Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı tankların üstüne çıkarak tepki gösterdi.
İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto etti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşlar ve STK'lar, ellerindeki meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.
Ankara Kızılay Meydanı'nda darbe girşimini protesto etmek için toplanan vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini elleriyle durdurmaya çalıştı.
İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine yoğun tepki gösterdi.
Ankara Kızılay istikametinden gelip Genelkurmay Başkanlığı önüne doğru giden tanklar TBMM önünde, ellerindeki bayraklarla demokrasiye sahip çıkan halkın direnişi ile karşılaştı.
Ankara Kızılay Meydanı'nda darbe girişimini protesto etmek için toplanan vatandaşlar ellerinde bayraklarla, Kızılay'dan geçiş yapan tanklara cesaretle karşı koydu.
Onbinlerce vatandaş FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.
TRT'de, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü terör örgütü mensuplarının püskürtülmesinden sonra çalışanlar bir araya gelerek darbe girişimine tepkilerini ifade etti.
Ankara’da askeri kalkışma sırasında kentin caddelerine giren tanklar özel araçları ezerek ilerlerlediler.
Ankara Kızılay Meydanı’nda askeri kalkışmayı protesto etmek için toplanan ve üzerlerine ateş açılan vatandaşların tepkisi.
Boğaziçi Köprüsü’ndeki askerlerin polise teslim olmasından sonra köprüdeki tankın üzerine çıkan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.
Mersin’de, vatandaşlar ellerinde bayraklarla zırhlı araçların üzerine çıkarak askeri kalkışmayı protesto ettiler.
FETÖ mensuplarınca darbe girişiminde hedef alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içindeki binalarda büyük hasar meydana geldi.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı binasında gözaltına alınan yaklaşık 200 asker yarı çıplak vaziyette binadan çıkarıldı.
FETÖ’nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM’de büyük hasar oluştu.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde havadan saldırılan Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda ağır hasar meydana geldi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde göz altında tutulan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk (1. sıra ortada) ve beraberindeki askerler.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı binasında gözaltına alınan yaklaşık 200 asker yarı çıplak vaziyette binadan çıkarıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan hakim ve savcılar.
Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişimi sırasında İstanbul Vatan Caddesi’ne getirilen tanklar polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesine sokularak kontrol altına alındı.
Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir kitap hazırladı. '15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti- Yüzyılın Zaferi' adı verilen kitap, A Haber kameramanı Aytekin Polatel'in çektiği karelerle başlıyor. Kitapta o gece yaşananlara dair çok çarpıcı fotoğraflar yer alıyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla 312 kare fotoğraftan oluşan bir kitap hazırlandı...
Tarihi bir albüm niteliği de taşıyan kitapta basın kuruluşları ve vatandaşların paylaşımlarına yer verildi.
15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti- Yüzyılın Zaferi' adlı kitap İngilizce'ye de çevrildi...
İlk etapta özellikle Fetullah Gülen'in iadesi için ayak direyen Amerika'ya ve FETÖ'cülerin kara propagandalarına boyun eğen Avrupa ülkelerine gönderilecek...
Kitabın bir diğer özelliği de 248 vatandaşın şehit olduğu 2 bin 194 kişinin yaralandığı darbe girişimindeki önemli anların kare kod uygulaması ile izlenebiliyor olması...
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