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Yaşam
21
15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

2023-02-28 17:08:34
15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

Adıyaman’da 15 bin kişinin geçici barınma alanıyla ilgili çalışma hızla devam ediyor.

#1
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da prefabrik ve çelik konstrüksiyondan oluşan 3 bin geçici barınma evi inşa ediyor.

#2
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce Vartana mevkisinde kurulan yerleşim alanında yüzlerce işçi ve çok sayıda iş makinesiyle hummalı çalışma yürütülüyor. TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ömer Caniklioğlu, geçici barınma evlerinin 313 dönümlük araziye kurulumunun sürdüğünü belirtti.

#3
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

Bu alanda 3 bin geçici evin inşasının devam ettiğini belirten Caniklioğlu, "Hafif çelik malzemeden ve prefabrik olarak tasarlanan konutlarda yaklaşık 15 bin misafirimizi ağırlayacağız. Hafif çelik malzemeden inşa edilip, kaplama ve yalıtımları yapıldıktan sonra son haline getiriliyor." dedi.

#4
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

Caniklioğlu, geçici barınma merkezinde sadece yaşam alanı değil sağlık ocağı, cami, anaokulu, spor salonları ve sosyal donatıların da planlandığını ifade etti.

#5
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

Konutların 27 metrekare ve 1+1 şeklinde tasarlandığını anlatan Caniklioğlu, şunları kaydetti:

#6
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

"Isıtma sistemi, soğuk ve sıcak suyu, mutfağı, ebeveyn odası ve yaşam alanı tasarlandı. Hızlı şekilde başladık.

#7
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

En kısa sürede etaplar halinde teslim etmeyi planlıyoruz. 15-20 gün içerisinde ilk misafirlerimizi ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an 300 personel sahada çalışıyor. 100'ün üzerinde iş makinesi de alanda kullanılıyor. Zaman geçtikçe bu sayı daha artacak."

#8
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

Caniklioğlu, vatandaşların kalıcı konutlarına geçmeden önce ikamet edecekleri geçici barınma alanını en kısa sürede tamamlamak için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

#9
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

Bu arada, inşaat alanındaki çalışma, dronla görüntülendi.

#10
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#11
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#12
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#13
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#14
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#15
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#16
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#17
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#18
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#19
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

#20
Foto - 15 bin kişilik geçici kent yükselmeye başladı

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