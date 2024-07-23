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Sağlık
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1400 kilometre uzaklıkta şifa buldu

2024-07-23 18:30:52
1400 kilometre uzaklıkta şifa buldu

Tekirdağ'da yaşayan 28 yaşındaki hasta, bin 400 kilometre yol katedip geldiği Elazığ'da sağlığına kavuştu.

#1
Foto - 1400 kilometre uzaklıkta şifa buldu

Tekirdağ'da ikamet eden Murat (28), bel ve sağ kalça ağrıları nedeniyle yıllardır çeşitli hastanelerde tedavi aldı. Bu şikayetlerinden dolayı daha önce bir merkezde ameliyat olan hasta fayda bulamadı. Özellikle son bir yıldır ciddi ağrıları olan hasta, gittiği ve tedavi aldığı hastanelerde sonuç alamadı.

#2
Foto - 1400 kilometre uzaklıkta şifa buldu

Gittikçe ağrıları artan genç hasta, araştırmaları sonucu Elazığ'da Mediline Hastanesi Beyin Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan ile iletişime geçti. Kendilerine gönderilen tetkikleri değerlendiren Op. Dr. Mehmet Koparan, Bertolotti sendromu tanısı koyduğu genç hastaya ameliyat önerdi. Bunun üzerine bin 300 kilometre yol katederek Elazığ'a gelen hasta, burada ameliyat edildi. Op. Dr. Koparan ve ekibi tarafından tedavi edilen hasta, ameliyattan sonra sağlığına kavuştu. Başarılı geçen ameliyat sonrası taburculuğu planlanan Murat, ağrılarından eser kalmadığını belirtti.

#3
Foto - 1400 kilometre uzaklıkta şifa buldu

Hastanın genel durumu hakkında bilgi veren Beyin Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan, "Hastanın bel ve sağ kalçaya vuran ağrıları vardı. Bu nedenle daha önce ameliyat olmuştu ve şikayetleri geçmemişti. Bize bulunduğu yerde müracaat etti. Tetkiklerini değerlendirdik ve hastanın yeniden ameliyat olması gerektiğini kendisine belirttik. Hastamız buraya geldi. Muayene ve klinik olarak görüntülemelerle uyumlu bir tablosu vardı. Biz buna Bertolotti sendromu diyoruz. Bu nedenle ameliyatını oldu. Ameliyattan 8 saat sonra hastayı korse ile gezdirdik. Şikayeti yok, şimdi taburcusunu planlıyoruz” dedi. Bertolotti sendromu doğuştan bel ve kalça omurları arasında yalancı eklem yaparak çok ciddi ağrılara neden olan ve tanısı genellikle atlanan bir hastalıktır. Öncelikle bu tanının akla gelmesi ve buna yönelik araştırmanın yapılması gerekir" dedi.

#4
Foto - 1400 kilometre uzaklıkta şifa buldu

Yaşadığı zorlu süreci anlatan genç hasta, "Tekirdağ'dan geliyorum. Şiddetli bel ağrısı, kalça ağrısı ve bacağımda uyuşma şikayetlerinden dolayı uzun zamandan beri doktor arayışındaydım. Birçok farklı doktora gittim ama hiçbir çözüm bulamadılar. Bu sorun ile ilgili ameliyat oldum ama yine de ağrılarım son bulmadı. Arayışlarımın sonunda Mehmet hocayı buldum. Sağ olsun kendisi benimle epey ilgilendi ve Elazığ'daki hastanesine davet etti. Buraya geldim; yapılan incelemeler sonucunda benim Bertolotti sendromu olduğumu, bu sebeplerden dolayı da ağrılarımın olduğunu belirtti. Ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve şu anda ağrılarımdan hiçbir eser kalmadı. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

#5
Foto - 1400 kilometre uzaklıkta şifa buldu

#6
Foto - 1400 kilometre uzaklıkta şifa buldu

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