1400 kilometre uzaklıkta şifa buldu

Hastanın genel durumu hakkında bilgi veren Beyin Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan, "Hastanın bel ve sağ kalçaya vuran ağrıları vardı. Bu nedenle daha önce ameliyat olmuştu ve şikayetleri geçmemişti. Bize bulunduğu yerde müracaat etti. Tetkiklerini değerlendirdik ve hastanın yeniden ameliyat olması gerektiğini kendisine belirttik. Hastamız buraya geldi. Muayene ve klinik olarak görüntülemelerle uyumlu bir tablosu vardı. Biz buna Bertolotti sendromu diyoruz. Bu nedenle ameliyatını oldu. Ameliyattan 8 saat sonra hastayı korse ile gezdirdik. Şikayeti yok, şimdi taburcusunu planlıyoruz” dedi. Bertolotti sendromu doğuştan bel ve kalça omurları arasında yalancı eklem yaparak çok ciddi ağrılara neden olan ve tanısı genellikle atlanan bir hastalıktır. Öncelikle bu tanının akla gelmesi ve buna yönelik araştırmanın yapılması gerekir" dedi.