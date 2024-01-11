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-12 derecede şelale dondu

2024-01-11 16:32:50
-12 derecede şelale dondu

Bitlis’te hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle Arpet Şelalesi kısmen dondu.

#1
Foto - -12 derecede şelale dondu

Bitlis’te bir süredir etkili olan dondurucu hava, şelalelerin ve göletlerin buz tutmasına neden oldu.

#2
Foto - -12 derecede şelale dondu

Kent merkezinden 20 kilometre uzaklıktaki Arpet Şelalesi de soğuk havadan dolayı kısmen buz tuttu.

#3
Foto - -12 derecede şelale dondu

Buz sarkıtları ve şelale havadan görüntülenirken, ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ise izleyenleri adeta mest ediyor.

#4
Foto - -12 derecede şelale dondu

Şelale tamamen donmadan fotoğraf çektiklerini söyleyen Enes Tarlan, “Tatvan-Hizan arasında bulunan Arpet Şelalesi’ndeyiz.

#5
Foto - -12 derecede şelale dondu

Şelale, gördüğümüz kadarıyla kısmen donmuş durumda. Şelale muhtemelen Bitlis’in soğuğuna dayanamayıp tamamen donacak. Ziyaret amaçlı arkadaşlarımla gelmiştik ve fotoğraf çektik. Güzel kareler yakaladık ve bunları sosyal medyada paylaşacağız” dedi.

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