SON DAKİKA
Ekonomi
Türkiye'ye hayırlı olsun! 11 zincir market birleşme kararı aldı, ilk market kuruluyor, ismi bile belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye hayırlı olsun! 11 zincir market birleşme kararı aldı, ilk market kuruluyor, ismi bile belli oldu

İzmir'de faaliyet gösteren 11 zincir market sürpriz bir kararla birleşme kararı aldı. Yeni market kuruluyor, ismi belli oldu.

Foto - Türkiye'ye hayırlı olsun! 11 zincir market birleşme kararı aldı, ilk market kuruluyor, ismi bile belli oldu

İzmir'de faliyet gösteren 11 zincir market birleşerek Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu.

Foto - Türkiye'ye hayırlı olsun! 11 zincir market birleşme kararı aldı, ilk market kuruluyor, ismi bile belli oldu

Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, kentte faaliyet gösteren 11 zincir marketin bir araya gelerek yeni bir oluşumu hayata geçirdiğini söyledi.

Foto - Türkiye'ye hayırlı olsun! 11 zincir market birleşme kararı aldı, ilk market kuruluyor, ismi bile belli oldu

Kırbaş, oluşumun hayırlı olmasını dileyerek, "Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz." dedi.

Foto - Türkiye'ye hayırlı olsun! 11 zincir market birleşme kararı aldı, ilk market kuruluyor, ismi bile belli oldu

İlk şubenin şubat ayında Menderes ilçesinde açılacağı bilgisini veren Kırbaş, "Bu oluşumun İzmir'in ticaretine yeni soluk getireceğine inanıyoruz. Tedarikçilerimizle güçlü iş ortaklığı kurmayı, İzmir'in ekonomisine katkı sunmayı ve aynı zamanda yerel üreticiye de yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimizle güvenli bir partner olmayı, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Biz ortaklarımızla birlikte İzmir'in ticaretini daha da ileriye götüreceğimize inanıyoruz." dedi.

Foto - Türkiye'ye hayırlı olsun! 11 zincir market birleşme kararı aldı, ilk market kuruluyor, ismi bile belli oldu

Kırbaş, proje kapsamında İzmir'de 5, Ege ve Marmara bölgelerinde toplam 10 şube açmayı, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

