Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu

"Zararın neresinden dönerseniz kardır. Fakat depremzede şehrimize gelmeniz çok zaman aldı. Depremin üzerinden üç yıl geçti. Hatay'a uzun zaman sonra ilk defa geliyorsunuz. Siz parti içi çekişmelerle, şaibelerle, yolsuzluk iddialarıyla ve kendi gündemlerinizle meşgulken; AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk günden itibaren Hatay'daydı, sahadaydı, milletimizin yanındaydı. CHP'li belediyeler Hatay için verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadı. Bir cami de yapmadınız. Bir kreş yapmadınız. Bir ev de, bir sağlık ocağı da. Sayın Özel elinizden tutan mı vardı? Sizi engelleyen kimdi? Hatay enkaz altındayken de yeniden ayağa kalkmaya çalışırken de ortada yoktunuz. Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmediniz. Bugün edilen sözler, geç kalmış ve inandırıcılığını yitirmiş talihsiz cümlelerdir."