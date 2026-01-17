  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu Financial Times detayı yazdı: Tamı tamına 11 milyar dolar! Gelir elde ettiler... Hiç kimse bunu beklemiyordu Günler sonra bile asla bayatlamayan kıyır kıyır poğaça yapmanın yolu: Mest eden poğaçayı demeye başladılar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor Kalp - Damar hastalığına sahip olanlar dikkat: Orta yaşta iki büyük risk! Kontrol altına, birlikte ele alınmalı! Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor Ahmed El Şara'nın kararı kızdırdı! Türkiye'ye yakın isim istifa kararı aldı
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingdeki konuşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

1
#1
Foto - Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu

"Sayın Özgür Özel, unuttuğunuz Hatay'ı hatırlamanız güzel." ifadesine paylaşımında yer veren Yayman, şunları kaydetti:

#2
Foto - Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu

"Zararın neresinden dönerseniz kardır. Fakat depremzede şehrimize gelmeniz çok zaman aldı. Depremin üzerinden üç yıl geçti. Hatay'a uzun zaman sonra ilk defa geliyorsunuz. Siz parti içi çekişmelerle, şaibelerle, yolsuzluk iddialarıyla ve kendi gündemlerinizle meşgulken; AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk günden itibaren Hatay'daydı, sahadaydı, milletimizin yanındaydı. CHP'li belediyeler Hatay için verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadı. Bir cami de yapmadınız. Bir kreş yapmadınız. Bir ev de, bir sağlık ocağı da. Sayın Özel elinizden tutan mı vardı? Sizi engelleyen kimdi? Hatay enkaz altındayken de yeniden ayağa kalkmaya çalışırken de ortada yoktunuz. Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmediniz. Bugün edilen sözler, geç kalmış ve inandırıcılığını yitirmiş talihsiz cümlelerdir."

#3
Foto - Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, planlı, kararlı ve sabırlı bir şekilde çalışarak, deprem bölgesini ayağa kaldırdığını belirten Yayman, Hatay'ın azimle ve inançla, küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden dirildiğini ifade etti.

#4
Foto - Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu

Hatay'ın asla unutulmadığını vurgulayan Yayman, "Sayın Özel, deprem üzerinden dahi dezenformasyon yapıyorsunuz. Hatay'ı kimin unuttuğunu bu şehir çok iyi biliyor. Ulu Cami çok iyi biliyor." yorumunu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Karan hakkında şok karar
Gündem

Ümit Karan hakkında şok karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
"Ülke porno kanalına döndü" diyenler "uçan kerhaneye" kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü
Gündem

“Ülke porno kanalına döndü” diyenler “uçan kerhaneye” kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var
Gündem

SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, SDG terör örgütünün anlaşmayı ihlal ederek Halep kırsalının Meskene kenti yakınlarında Suriye Ordusu devr..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23