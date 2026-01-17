  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor 70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu Financial Times detayı yazdı: Tamı tamına 11 milyar dolar! Gelir elde ettiler... Hiç kimse bunu beklemiyordu Günler sonra bile asla bayatlamayan kıyır kıyır poğaça yapmanın yolu: Mest eden poğaçayı demeye başladılar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor Kalp - Damar hastalığına sahip olanlar dikkat: Orta yaşta iki büyük risk! Kontrol altına, birlikte ele alınmalı! Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı yerli ve milli Togg'un piyasaya çıkmasının ardından inanılmaz rakamlara ulaştı.

#1
Foto - Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 102 artarak 370 bin 591'e yükseldi. AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 373 bin 581 olarak hesaplandı.

#2
Foto - Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az olan, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

#3
Foto - Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken, 2024'te 183 bin 776'ya, Aralık 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı. 2025'te yıllık bazda artış oranı, yaklaşık yüzde 102 olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı

Geçen yıl itibarıyla elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 2,1 olarak hesaplandı. 2024'te ise bu oran, yüzde 1,1 seviyesindeydi.

#5
Foto - Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 adet olarak kayıtlara geçti. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2025 itibarıyla 697 bin 27'ye çıktı.

#6
Foto - Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2024'te yüzde 2,4 iken, 2025'te yüzde 4'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Karan hakkında şok karar
Gündem

Ümit Karan hakkında şok karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
"Ülke porno kanalına döndü" diyenler "uçan kerhaneye" kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü
Gündem

“Ülke porno kanalına döndü” diyenler “uçan kerhaneye” kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var
Gündem

SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, SDG terör örgütünün anlaşmayı ihlal ederek Halep kırsalının Meskene kenti yakınlarında Suriye Ordusu devr..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23