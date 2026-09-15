100 yaşını görenlerin sayısı rekor kırdı! Onlar için sıradan oldu!

JAPONYA'NIN EN YAŞLILARI En yaşlı kadın 114 yaşındaki Kişimoto Fuyo, en yaşlı erkek ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da "bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı. Yüz yaş üstü kişilerin sayısı ilk olarak 1981'de 1.000'i, 1998'de 10 bini ve 2012'de 50 bini aşmıştı.