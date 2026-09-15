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100 yaşını görenlerin sayısı rekor kırdı! Onlar için sıradan oldu!

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100 yaşını görenlerin sayısı rekor kırdı! Onlar için sıradan oldu!

Dünyada doğum oranlarına gözle görünür bir düşüş yaşanırken, Japonya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı 100 bini geçti.

#1
Foto - 100 yaşını görenlerin sayısı rekor kırdı! Onlar için sıradan oldu!

Doğum sayıları düştü, nüfus yaş ortalaması arttı, Japonya'da ise 100 yaşını aşanların sayısında rekor kırıldı. Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti. Japonya hükümeti, ülkede her yıl 15 Eylül'de kutlanan "Yaşlılara Saygı Günü" dolayısıyla artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.

#2
Foto - 100 yaşını görenlerin sayısı rekor kırdı! Onlar için sıradan oldu!

56 YILDIR 100 YAŞI GEÇENLERİN SAYISINDA ARTIŞ VAR Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, 100 yaşını aşanların sayısının 56 yıldır artıyor. 100 YAŞINI AŞANLARIN SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 107 bin 677 olarak kayda geçti. Böylece ülkede "bir asrı devirenlerin" nüfusu ülke tarihinde ilk kez 100 bini aştı.

#3
Foto - 100 yaşını görenlerin sayısı rekor kırdı! Onlar için sıradan oldu!

YAŞLI NÜFUSTA KADINLAR AĞIRLIKTA Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 7 bin 914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94 bin 298'inin kadın, 13 bin 379'unun ise erkek olduğu kaydedildi.

#4
Foto - 100 yaşını görenlerin sayısı rekor kırdı! Onlar için sıradan oldu!

JAPONYA'NIN EN YAŞLILARI En yaşlı kadın 114 yaşındaki Kişimoto Fuyo, en yaşlı erkek ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da "bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı. Yüz yaş üstü kişilerin sayısı ilk olarak 1981'de 1.000'i, 1998'de 10 bini ve 2012'de 50 bini aşmıştı.

#5
Foto - 100 yaşını görenlerin sayısı rekor kırdı! Onlar için sıradan oldu!

ORTALAMA YAŞAM BEKLENTİSİ 80'İN ÜZERİNDE Verilere göre, Japonya'da ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3 ve erkeklerde ise 81,3 oldu.

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