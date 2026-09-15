ROKETSAN SUNGUR tarih yazdı! Türk savunma sanayiinden havada nefes kesen gövde gösterisi

Türk savunma sanayiinin gururu ROKETSAN, katmanlı hava savunma sistemlerine bir yenisini daha ekleyerek üstün vurucu gücünü bir kez daha kanıtladı. Yüksek hareket kabiliyetine sahip BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi entegre edilen SUNGUR füzesi, gerçekleştirilen ilk test atışında hareketli hava hedefini kusursuz bir şekilde imha etti. Aktif ve pasif sensörleriyle geleceğin muharebe sahası tehditlerine karşı maliyet etkin bir çözüm sunan bu yerli sistem, Türkiye'nin gökyüzündeki kalkanını daha da güçlendirdi.