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ROKETSAN SUNGUR tarih yazdı! Türk savunma sanayiinden havada nefes kesen gövde gösterisi

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ROKETSAN SUNGUR tarih yazdı! Türk savunma sanayiinden havada nefes kesen gövde gösterisi

Türk savunma sanayiinin gururu ROKETSAN, katmanlı hava savunma sistemlerine bir yenisini daha ekleyerek üstün vurucu gücünü bir kez daha kanıtladı. Yüksek hareket kabiliyetine sahip BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi entegre edilen SUNGUR füzesi, gerçekleştirilen ilk test atışında hareketli hava hedefini kusursuz bir şekilde imha etti. Aktif ve pasif sensörleriyle geleceğin muharebe sahası tehditlerine karşı maliyet etkin bir çözüm sunan bu yerli sistem, Türkiye'nin gökyüzündeki kalkanını daha da güçlendirdi.

#1
Foto - ROKETSAN SUNGUR tarih yazdı! Türk savunma sanayiinden havada nefes kesen gövde gösterisi

ROKETSAN, katmanlı hava savunma sistemine yeni bir atış kabiliyeti kazandırdı. Bu kapsamda, yüksek hareket kabiliyetine sahip mobil hava savunma çözümü BURÇ üzerinden SUNGUR füzesiyle ilk kez atış gerçekleştirildi.

#2
Foto - ROKETSAN SUNGUR tarih yazdı! Türk savunma sanayiinden havada nefes kesen gövde gösterisi

Testte SUNGUR, hareketli hava hedefini başarıyla vurarak sistemin yeni kabiliyetini doğruladı. BURÇ Mobil Hava Savunma (MHSS) Sistemi, üstün ateş gücünü (SUNGUR füzesi ve 20/30 mm top), aktif ve pasif sensörleri ile mevcut ve gelecekteki tüm muharebe sahası hava tehditlerine karşı angaje olmak için gereken dinamikleri bir araya getirerek, maliyet etkin optimize çözüm üretebilen yeni nesil hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - ROKETSAN SUNGUR tarih yazdı! Türk savunma sanayiinden havada nefes kesen gövde gösterisi

Muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak omuzdan atılan hava savunma füze sistemi olan SUNGUR'un 8 kilometre üstü menzili bulunuyor. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ayrıca, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlandı.

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Foto - ROKETSAN SUNGUR tarih yazdı! Türk savunma sanayiinden havada nefes kesen gövde gösterisi

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