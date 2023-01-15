100 bin kişiden 250’sinde | Belirtiler varsa ihmal etmeyin!

Bu da sistemik tedavilerin güçlenmesinde ortaya çıktı. Radyoterapideki gelişmelere gelecek olursak, burada lokal hedefleyen tedavilere geldik. Bu da bize şunu sağlıyor; daha dar alandan daha yükseğe çıkılabiliyor. Bu da etrafa yan etkilerin azalmasına ve o bölgeye etkinin arttırılmasına sebep oluyor. Bu daha etkili bir tedavi, daha az yan etki sağlıyor. Sistemik tedavilere gelecek olursak 2000’li yıllara kadar kemoterapiler gündeme gelmişti. Ancak 2000’den sonra hedef tedaviler veya akıllı tedaviler ortaya çıktı. Bu tümörde bulunan bir reseptörü veya molekülü hedefleyerek orayı yakalayıp sadece tümör hücresine etki gösteriyor. Böylelikle hasta daha az yan etkiyle karşımıza geliyor” ifadelerinde bulundu.