100 bin kişiden 250’sinde | Belirtiler varsa ihmal etmeyin!

Erken teşhiste hastanın gereksiz tedavilerden kurtulduğunun altını çizen Kaplan, şunları kaydetti: “Kanser taramaları önemlidir. Çünkü ne kadar kanseri erken yakalarsak o kadar uzun sağ kalım elde edebiliyoruz. Ancak kanser taramaları da her hastalıkta uygun olmayabiliyor. Taramanın uygun olduğu kanserler; rahim ağzı kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, kolon kanseri ve buna son dönemde yoğun sigara içicilerinde oluşan akciğer kanseri eklendi. Hasta ne kadar erken tespit edilirse daha yüksek imkanda kür imkanı sunuluyor. Bunun yanında hasta gereksiz tedavilerden kurtuluyor.”