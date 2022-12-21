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Sağlık
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10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

2022-12-21 11:59:39
10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

Öğle yemeğinden sonra bastıran tatlı bir uyku, sinema ya da tiyatroda yavaşça gözlerinizin kapanması, konuşmacısı olmadığınız bir toplantıda uykunuzun gelmesi… Gündelik hayattan tanıdığımız sıradan davranışlar, değil mi? Ancak dikkat! Acıbadem Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan, nadiren olması halinde sorun yaratmayan bu gündüz uykularının, süreklilik göstermesi halinde ise beyin, kalp hastalıkları ve felce kadar giden sorunlara yol açan uyku apnesine işaret ettiğine dikkat çekiyor.

#1
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

Doç. Dr. Sertaç Arslan sağlıklı bir uykunun püf noktalarını anlattı, uyku apnesi (uykuda solunum durmaları) sorununuz olup olmadığını test edebilmeniz için 10 soruluk test hazırladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

#2
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

Bu kurallara dikkat! Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku şart. Son yıllarda yapılan çalışmalar da yeterli ve kaliteli uykunun önemini ortaya koyuyor. Oysa uykuda solunum bozuklukları, bilinçli olarak uyumamak (uyku deprivasyonu), uykuya dalamamak, yeterli süre uyumamak, uyku devamlılığını sağlayamamak ya da kaliteli uykuya engel olan sağlık sorunları gibi nedenler uyku kalitesini son derece olumsuz etkiliyor. Acıbadem Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan, uyku kalitesini etkileyen dış faktörlerin düzenlenmesi ve uykuya elverişli ideale en yakın ortamın sağlanması yani uyku hijyeninin oluşturulması için bazı kurallara dikkat etmek gerektiğini belirterek “Uyunacak odanın uygun ısıda ve karanlık olması, ses yalıtımı sağlanması, uyunacak odanın egzersiz ve televizyon izleme gibi aktiviteler için kullanılmaması, rahat uyku kıyafetleri giyilmesi, uyumaya gitmeden önceki birkaç saatte ağır egzersiz yapılmaması, uyku saatine yakın çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılması, her gün aynı saatte uyunması, uyku öncesi tablet ve telefon gibi elektronik cihazların kullanılmaması kaliteli uyku için büyük önem taşıyor” diyor.

#3
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

Hayati organları tehdit ediyor! Uykunun solunum durmalarıyla (apnelerle) bölünmesinin; dinlendirici ve yenileyici bir uyku uyunabilmesini engellediği gibi apne anlarında kandaki oksijen seviyelerinin düşmesine bağlı olarak hayati organlarda oksijen yetersizliğine yol açtığını belirten Doç. Dr. Sertaç Arslan şöyle konuşuyor: “Beyin, kalp, karaciğer ve pankreas gibi hayati organların oksijenlenmesi bozulduğunda zaman içinde fonksiyonlarında da bazı aksaklıklar ortaya çıkıyor. Tedavi edilmemiş uyku apnesi hastalarında; erken yaşta yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, hafıza sorunları, inme, kan şekeri kontrolünün bozulması, halk arasında gizli şeker denilen insülin direnci ve obezite gibi birçok sorun ortaya çıkabiliyor. Uyku apnesi hastalarının araç kullanırken trafik kazası yapma olasılığı da çok daha fazla oluyor!”

#4
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

Uyku testi evinizde de yapılabiliyor! Uyku apnesi teşhisinde çeşitli testler olmakla birlikte tüm dünyada kabul gören ve ön plana çıkan bazı testler uyguladıklarını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan, bu testlerin bazılarının hastanede tek kişilik sessiz bir odada, bazıları da hastanın kendi evinde kendi odasında uygulanabildiğini söylüyor. Uyku apnesinin, uykunun hangi evrelerinde ortaya çıktığına, yatış pozisyonuyla ilişkisine ya da apneye neden olan soruna bağlı olarak farklı çeşitleri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sertaç Arslan, bu nedenle uyku apnesinin tedavisinde bu alanda tecrübeli uyku kliniklerinden, multidisipliner yaklaşımla tıbbi destek alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

#5
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

10 soruda kendinizi test edin! Bu sorulara cevabınız evet ise… Uykuda solunum bozukluklarının en sık belirtilerini horlama, tanıklı uyku apnesi (uykuda solunum durması) ve gündüz faaliyetleri sırasında uyku bastırması olarak sıralayan Acıbadem Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan, aşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlarda ‘evet’lerin çok olması durumunda, uyku apnesi sorununuz olabileceğini belirterek, tecrübeli bir uyku bozuklukları kliniğine başvurmanız gerektiğini söylüyor.

#6
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

İŞTE 10 SORUDA UYKU APNESİ TESTİ… Öğle yemeğinden sonra uyku bastırıyor mu?

#7
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

Sinema ve tiyatro gibi sessiz kalınması gereken ortamlarda ya da konuşmacı olmadığınız toplantılarda gözleriniz kapanıyor mu? Birisiyle sohbet ederken bir anda uykunuz geliyor mu? Televizyon izlemeye veya kitap okumaya başladığınızda hemen uyuyakalıyor musunuz?

#8
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

Sıkışık trafikte arabayla dur-kalk ilerlerken uykunuz gelir mi? Otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında bir saatten uzun süren yolculuklarda uyuyor musunuz?

#9
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

Uyurken horladığınızı söyleyen birisi var mı? Hafızanızda zayıflama başladığını düşünüyor musunuz?

#10
Foto - 10 soruda ‘uyku apnesi’ testi! Siz de yapın sizde var mı öğrenin!

Eskisi kadar hızlı düşünemediğinizden mi şikayet ediyorsunuz? İşlerinize ya da dikkat gerektiren konularda odaklanamama problemi yaşıyor musunuz?

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