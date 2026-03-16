Dünya
10 milyar dolarlık S-400 sevkiyatı gün yüzüne çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

10 milyar dolarlık S-400 sevkiyatı gün yüzüne çıktı

Savaş dünyanın kapısını çalarken dikkatleri bir anda üzerine çeken S-400 hava savunma sistemi hamlesi geldi. İşte ayrıntılar...

Foto - 10 milyar dolarlık S-400 sevkiyatı gün yüzüne çıktı

Çin'in hava savunma kapasitesini güçlendirmek için Rusya'dan yeni bir alım hazırlığında olduğu iddia edildi. Savunma kaynaklarına göre Pekin yönetimi, yaklaşık 10 milyar dolar değerinde 12 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi satın alma seçeneğini değerlendiriyor.

Foto - 10 milyar dolarlık S-400 sevkiyatı gün yüzüne çıktı

ÇİN'DEN 12 ADET S-400 FÜZESİ HAMLESİ Uzmanlara göre S-400 hava savunma füzesi, uzun menzilli radar ve yüksek isabet oranı sayesinde savaş uçakları, balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı etkili koruma sağlayan dünyanın en gelişmiş sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Foto - 10 milyar dolarlık S-400 sevkiyatı gün yüzüne çıktı

Çin daha önce de Rusya'dan S-400 sistemi satın alan ilk ülkelerden biri olmuştu. Yeni bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Pekin'in hava savunma ağı önemli ölçüde güçlenirken, Rusya ile savunma iş birliği de daha da derinleşebilir. Analistler, olası S-400 hava savunma füzesi alımının özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengeleri etkileyebileceğini ve bölgedeki savunma rekabetini artırabileceğini belirtiyor.

Foto - 10 milyar dolarlık S-400 sevkiyatı gün yüzüne çıktı

S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ - Menzil: Yaklaşık 400 kilometre Hedef takip kapasitesi: Aynı anda onlarca hedefi takip edebilme Hedef türleri: Savaş uçakları, balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lar Radar sistemi: Gelişmiş çok katmanlı radar ağı Reaksiyon süresi: Kısa sürede hedef tespit ve angajman kabiliyeti Bu özellikler sayesinde S-400 hava savunma füzesi, modern hava savunma sistemleri arasında en etkili platformlardan biri olarak değerlendiriliyor.

