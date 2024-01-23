10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. RİZE 7°C, °C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN 8°C, °C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT 3°C, °C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON 7°C, °C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Muş'un yüksekleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar dağlık kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. AĞRI °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı ERZURUM °C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı MALATYA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve doğusunda kuvvetli kar, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı GAZİANTEP °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MARDİN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı