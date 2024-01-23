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10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

2024-01-23 11:49:14
10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 için kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle uyarı verdi.

#1
Foto - 10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 ilde 20 cm üzeri yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

#2
Foto - 10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

#3
Foto - 10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

#4
Foto - 10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

#5
Foto - 10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

KUVVETLİ VE YOĞU KAR YAĞIŞI UYARISI :Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#6
Foto - 10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

MARMARA Az bulutlu, bölge genelinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 8°C Az bulutlu İSTANBUL °C, 9°C Az bulutlu KOCAELİ °C, 10°C Az bulutlu TEKİRDAĞ °C, 9°C Az bulutlu EGE Az bulutlu, iç kesimlerin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 3°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 11°C Az bulutlu İZMİR °C, 12°C Az bulutlu MUĞLA °C, 13°C Az bulutlu

#7
Foto - 10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu ESKİŞEHİR °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu KAYSERİ °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu KONYA °C, 2°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

#8
Foto - 10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. RİZE 7°C, °C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN 8°C, °C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT 3°C, °C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON 7°C, °C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Muş'un yüksekleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar dağlık kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. AĞRI °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı ERZURUM °C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı MALATYA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve doğusunda kuvvetli kar, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı GAZİANTEP °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MARDİN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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