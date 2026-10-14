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Çinlilerden flaş Türkiye hamlesi: Hiç akla gelmeyecek sektöre yatırım yaptılar

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Çinlilerden flaş Türkiye hamlesi: Hiç akla gelmeyecek sektöre yatırım yaptılar

Son olarak BYD'nin havada kalan yatırımıyla gündeme gelen Çinliler, Türkiye'de dikkat çeken bir sektöre yatırım yapma kararı aldı.

#1
Foto - Çinlilerden flaş Türkiye hamlesi: Hiç akla gelmeyecek sektöre yatırım yaptılar

Patronlar Dünyası'ndan Kerrim Ülker'in haberine göre, Türkiye’de oyun sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 25 büyüyerek 1 milyar dolar sınırını aştı. Toplamda 50 milyona yakın aktif oyuncunun olduğu Türkiye’den çıkan şirketlerin geliştirdiği oyunların dünya genelinde ettiği gelir ise 2.75 milyar doların biraz üzerinde. Sektörün toplam ihracatı ise 3.5 milyar dolara dayandı. Küresel pazarda yüzde 5’lik pay alan mobil oyun üreticileri, Türkiye’nin ilk unicorn’ları arasına girdi.

#2
Foto - Çinlilerden flaş Türkiye hamlesi: Hiç akla gelmeyecek sektöre yatırım yaptılar

Değeri milyonlarca dolarla başlayan bu şirketler arasında yer alan Peak Games, Dream Games, Rollic, Loom Games gibi şirketler, özellikle ABD ve Körfez sermayesinin de ilgisini çekerken, dünyanın büyüyen gücü Çin de bu pastadan pay kapmaya çalışıyor. Bu alanda Çin’in Türkiye’deki ilk önemli yatırımcısı ise Tencent.

#3
Foto - Çinlilerden flaş Türkiye hamlesi: Hiç akla gelmeyecek sektöre yatırım yaptılar

Asya’nın en güçlü şirketlerinden biri olan, piyasa değeri 500 milyar dolara ulaşan Tencent, bildiğiniz üzere Türkiye’deki ilk oyun yatırımını İstanbul merkezli Circle Games için yapmıştı. Türk şirketin 25 milyon dolarlık A Serisi yatırım turuna öncülük eden Tencent, sonrasında ise bağlı şirketi Miniclip ile de İzmir merkezli Masamo’yu bünyesine kattı. Tencen’tin 2 satın almayla başladığı Türkiye macerası, 7 yıl sonra bir başka Türk şirketi devam ediyor. Tencent, İstanbul merkezli Flow Games için 46 milyon dolar yani bugünkü kurla 2.2 milyar liralık yatırım turuna liderlik ediyor. Yatırım turunun 4’te 3’ünü tek başına Tencent üstlenmiş durumda.

#4
Foto - Çinlilerden flaş Türkiye hamlesi: Hiç akla gelmeyecek sektöre yatırım yaptılar

Önce biraz Çinli devin aldığı İstanbul merkezli Flow Games’ten basetmek gerek. Fizik tabanlı mobil nişancı oyunu Smash Fest'in geliştiricisi olan Flow Games, geçtiğimiz yıl Mehmet Emin Taşçı ve Baturay Üstündağ tarafından kuruldu. Türk şirketin hızla büyüyen oyunu Smash Fest’in indirilme sayısı bu yılın temmuz ayında 10,2 milyona yükseldi. Bu da yüzde 343'lük bir artış anlamına geliyor. Bu satın alma, Tencent’in Türkiye’deki en büyük yatırımı olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Çinlilerden flaş Türkiye hamlesi: Hiç akla gelmeyecek sektöre yatırım yaptılar

Gelelim yatırımın mimarı olan Çinli dev Tencent’e. 2003 yılında Shenzen şehrinde kurulan Tencen, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri. Şirketin piyasa değeri 496 milyar dolar. Cirosu ise geçen yıl 109 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Tencent’in yıllık karı ise 32.7 milyar dolar. Çinli devin nakit rezervi ise 67.5 milyar dolar civarında. Dünyanın en büyük video oyun geliştiricisi olan Tencent’in bu alandaki toplam büyüklüğü ise 3.7 milyar dolar civarında.

#6
Foto - Çinlilerden flaş Türkiye hamlesi: Hiç akla gelmeyecek sektöre yatırım yaptılar

Türk oyun sektörü, bu alanın en güçlü şirketlerini barındıran ABD ile Körfez sermayesi arasındaki rekabete tanık oluyordu. İşte o oyun savaşına tam anlamıyla şimdi Çinliler de girdi. Hem de en güçlü şirketiyle.

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