Çinlilerden flaş Türkiye hamlesi: Hiç akla gelmeyecek sektöre yatırım yaptılar

Asya’nın en güçlü şirketlerinden biri olan, piyasa değeri 500 milyar dolara ulaşan Tencent, bildiğiniz üzere Türkiye’deki ilk oyun yatırımını İstanbul merkezli Circle Games için yapmıştı. Türk şirketin 25 milyon dolarlık A Serisi yatırım turuna öncülük eden Tencent, sonrasında ise bağlı şirketi Miniclip ile de İzmir merkezli Masamo’yu bünyesine kattı. Tencen’tin 2 satın almayla başladığı Türkiye macerası, 7 yıl sonra bir başka Türk şirketi devam ediyor. Tencent, İstanbul merkezli Flow Games için 46 milyon dolar yani bugünkü kurla 2.2 milyar liralık yatırım turuna liderlik ediyor. Yatırım turunun 4’te 3’ünü tek başına Tencent üstlenmiş durumda.