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1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Marmaray, tramvay, otobüs ve metrobüs bedava mı?

2024-05-01 07:50:26
1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Marmaray, tramvay, otobüs ve metrobüs bedava mı?

1 Mayıs'ta toplu taşıma ulaşımının ücretsiz olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi 1 Mayıs ülkemizde resmi tatil olarak statüsünde yer almaktadır. Resmi tatillerde ve bayramlarda ise Marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Peki, "1 Mayıs 2024 Çarşamba günü toplu taşıma (metro, metrobüs, Marmaray, tramvay, otobüsler) bedava mı?" İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs’ ta toplu taşıma bedava mı olacak sorusunun yanıtı...

#1
Foto - 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Marmaray, tramvay, otobüs ve metrobüs bedava mı?

1 Mayıs, dünya genelinde İşçi Bayramı olarak kutlanan ve işçi sınıfının haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek için yapılan mücadeleyi anma günüdür. İşçi Bayramı, 19. yüzyılda işçi sınıfının çalışma koşullarını düzeltemek ve 8 saatlik iş günü gibi talepleri kabul ettirmek için yaptığı mücadelelerin sembolüdür. 1 Mayıs, özellikle 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'da gerçekleşen Haymarket Olayları'na dayanır. Bu olaylarda, işçi hakları için yapılan bir miting sırasında çıkan olaylar sonucunda birçok işçi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. 1 Mayıs, bu tarihten itibaren dünya genelinde işçi sınıfının haklarını savunmak için kutlanmaktadır.

#2
Foto - 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Marmaray, tramvay, otobüs ve metrobüs bedava mı?

Dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan, birlik, dayanışma ve adalet mücadelesinin simgesi haline gelmiş bu önemli gün 2024 yılında çarşamba gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tatil yapacak vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı.

#3
Foto - 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Marmaray, tramvay, otobüs ve metrobüs bedava mı?

1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karara Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

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