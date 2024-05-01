2024-05-01 07:50:26 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Marmaray, tramvay, otobüs ve metrobüs bedava mı?
1 Mayıs'ta toplu taşıma ulaşımının ücretsiz olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi 1 Mayıs ülkemizde resmi tatil olarak statüsünde yer almaktadır. Resmi tatillerde ve bayramlarda ise Marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Peki, "1 Mayıs 2024 Çarşamba günü toplu taşıma (metro, metrobüs, Marmaray, tramvay, otobüsler) bedava mı?" İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs’ ta toplu taşıma bedava mı olacak sorusunun yanıtı...