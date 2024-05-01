1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Marmaray, tramvay, otobüs ve metrobüs bedava mı?

1 Mayıs, dünya genelinde İşçi Bayramı olarak kutlanan ve işçi sınıfının haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek için yapılan mücadeleyi anma günüdür. İşçi Bayramı, 19. yüzyılda işçi sınıfının çalışma koşullarını düzeltemek ve 8 saatlik iş günü gibi talepleri kabul ettirmek için yaptığı mücadelelerin sembolüdür. 1 Mayıs, özellikle 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'da gerçekleşen Haymarket Olayları'na dayanır. Bu olaylarda, işçi hakları için yapılan bir miting sırasında çıkan olaylar sonucunda birçok işçi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. 1 Mayıs, bu tarihten itibaren dünya genelinde işçi sınıfının haklarını savunmak için kutlanmaktadır.