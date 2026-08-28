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Gündemi sarsan açıklama: Putin geberecek Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi Amerikalılar Türk devini gözüne kestirdi: Bir anda 75 milyon dolar yatırdılar Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar 1. Lig ekibi Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı transfer etti ‘Nefret etme kek yap’ kampanyasıyla dünyaca ünlü olmuştu: 12 yaşındaki Harris bu kez Belçika'daki camilerde kek dağıttı Fethiye'de orman yangını! Korkutan görüntüler Manisalı 15 kadın ilmek ilmek dev Türk bayrağı ördü Volkswagen'den büyük skandal! CIA Başkanı’nın Moskova ziyaretinde dikkat çeken denklem! Ukrayna’nın üstü Rusya’ya, altı ABD’ye mi?
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Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar

Beyaz eşya devi Vestel sıkıntılı bir süreçten geçerken Zorlu Holding'den flaş bir hamle geldi. ı Ahmet Nazif Zorlu'nun 29 yıl önce aldığı marka satılıyor.

#1
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar

Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun portföyünde bulunan Trabzon’daki Zorlu Grand Otel’in satışı konusunda anlaşma sağladı.

#2
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar

Konuya yakın iki kaynak anlaşmanın sağlandığını ancak henüz satış tamamlanmadığını kaydetti. Kaynaklar anlaşmanın ayrıntıları ve satış fiyatı ile ilgili bilgi vermedi.

#3
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar

Zorlu Holding, konuyla ilgili Reuters'ın sorusuna haberin yazıldığı sırada yanıt vermedi. Yerel basın ise 1997 yılında açılan oteli Trabzonlu iş insanı Mustafa Usta'nın aldığını yazdı.

#4
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar

Reuters şubat ayında, Zorlu Holding'in kullandığı kredileri yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşmelere başladığını bildirmişti.

#5
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar

Kaynaklar, Vestel nedeniyle zordaki grubun aralarında Zorlu AVM'nin de bulunduğu gayrimenkul varlıklarının mevcut krediler için teminat olarak verildiğini belirtirken, bir kaynak holding borçlarını kapatmak için varlık satışı yapabileceğini belirtmişti.(Nefes)

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