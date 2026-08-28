Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar
Beyaz eşya devi Vestel sıkıntılı bir süreçten geçerken Zorlu Holding'den flaş bir hamle geldi. ı Ahmet Nazif Zorlu'nun 29 yıl önce aldığı marka satılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beyaz eşya devi Vestel sıkıntılı bir süreçten geçerken Zorlu Holding'den flaş bir hamle geldi. ı Ahmet Nazif Zorlu'nun 29 yıl önce aldığı marka satılıyor.
Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun portföyünde bulunan Trabzon’daki Zorlu Grand Otel’in satışı konusunda anlaşma sağladı.
Konuya yakın iki kaynak anlaşmanın sağlandığını ancak henüz satış tamamlanmadığını kaydetti. Kaynaklar anlaşmanın ayrıntıları ve satış fiyatı ile ilgili bilgi vermedi.
Zorlu Holding, konuyla ilgili Reuters'ın sorusuna haberin yazıldığı sırada yanıt vermedi. Yerel basın ise 1997 yılında açılan oteli Trabzonlu iş insanı Mustafa Usta'nın aldığını yazdı.
Reuters şubat ayında, Zorlu Holding'in kullandığı kredileri yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşmelere başladığını bildirmişti.
Kaynaklar, Vestel nedeniyle zordaki grubun aralarında Zorlu AVM'nin de bulunduğu gayrimenkul varlıklarının mevcut krediler için teminat olarak verildiğini belirtirken, bir kaynak holding borçlarını kapatmak için varlık satışı yapabileceğini belirtmişti.(Nefes)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23