1 değil, 2 değil 3 değil! İstanbul'da arıza moda oldu

Yürüyen merdivenler çalışmadığında büyük ızdırap oluyor" Yolculardan Emin Algün, Taksim'de 3 yürüyen merdivenin arızalı olduğunu ve yaklaşık 6 aydır arızanın düzeltilmediğini söyledi. Yenikapı ve Vatan duraklarındaki yürüyen merdivenlerin de arıza yaşandığını belirten Algün, "Yürüyen merdivenler çalışmadığı müddetçe insanlara çok büyük ızdırap oluyor. Hele o çok derin metrolarda inanılmaz sıkıntı oluyor." ifadelerini kullandı. Algün, 70 yaşında olduğunu ve yürüyen merdivenler çalışmadığı için merdivenleri çıkarken zorlandığını dile getirerek, "4,5 yıl Fransa'da yaşadım Paris metrosu çok meşhurdur ama hiç orada merdivenlerin arıza yaptığı görmedim. Bizim merdivenler neden bu kadar arıza yapıyor, onu anlamakta güçlük çekiyorum. Tamiri zor mu bunların? Asansörler sürekli arızalı, tuvaletler kapalı... Bir düzensizlik var." diye konuştu.