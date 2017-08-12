BİR SIYASİNİN CUMA PORTRESİ ‘HUZUR DOLU CUMALAR DİLİYORUM…’
12 Ağustos 2017 Cumartesi
Bir yerel siyasetçi şu meşhur Cuma mesajlarından birini paylaşıyor…
Tabii ki kendi fotoğrafıyla birlikte….
Çene hizasına kadar kaldırılmış eller…Kısılarak belli bir noktaya sabitlenmiş, arkası bomboş karanlıklara bakan gözler…Ve bürokratlara has donuk, hissiz bir yüz…
Dua resminin altında büyük puntolarla “Huzur dolu Cumalar diliyorum” yazıyor.
Azalar tersini söylese de mesaj sıcacık.
Neredeyse bir Cuma geleneği haline gelen bu tip mesajlardaki samimiyetsizliği anlamak için alim olmaya gerek yok.
Yalancılığıyla, iki yüzlülüğüyle meşhur bazı insanların cami ya da 15 temmuz görselleriyle veya dava edebiyatıyla sosyal medyada paylaşımlar yapmasını ve bunun içinde dini günlerin kullanılmasını kastediyorum…
Bu o kadar göze batıyor ki…
O kadar rahatsızlık veriyor ki…
Toplum, fotoğrafı ve onun arkasındaki siyasi hırsı çok doğru okuyor. Ondaki plastik çiçekleri andıran sahteliği anında görüyor. Bazı değerlerin, özellikle kutsal olanların, siyasetçi ya da bürokratlar elinde hoyratça çarçur edilmesine fena halde içerliyor. Referandum sonuçları da bunu göstermiyor mu?
Bu paylaşımlar her şeyden önce siyasi PR için kurgulanıyor. “Cuma,Kandil, Bayram’ siyasi pazarlamanın tezgahı olarak kullanılıyor. Zaten dua ederken poz verip üstüne bunu sosyal medyaya servis etmek her meşrebin harcı bir iş değil. Nihayetinde yapılan şey dua… Ulvi duyguların baskın olduğu en özel, en kişisel anda ‘poz’ vermek…
Bunun için çıkarcı bir kafadan çok fazlasına ihtiyaç olsa gerek…
Bu tür vakalar elbette hiçbir parti için genellenemeyecek bir durum. Partilerin içinde her türden insanın olması muhtemeldir.
Ancak birkaç yıldır Ak Parti çatısı altında bu türden iletişim kazaları yaşanması ve bunun giderek artması kaygı duyulması gereken bir durum. Bu kaygıyı istisnasız partiye destek veren, gönül veren herkes duymalı. Partinin referans aldığı değerleri birkaç menfaatperest bürokratın ya da siyasinin yağmalamasına, istismar etmesine izin verilmemeli…Bu tip ahlaki zaaf içindeki bürokrat ya da siyasilerin hareket içindeki karar verici mercilere yükselmeleri önlenmeli. Tüm çöküşler ahlaki çöküş olarak başlarlar, bilinmeli…
Öyle inanıyorum ki benzer endişeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’da duyuyor. Son zamanlarda tonu gittikçe artan Parti içine yönelik eleştirileri bu tespiti doğruluyor.
Asıl sorun belki de partinin değişen insan kaynağıyla ilgilidir diye düşünmeden de edemiyor insan. Bu hareketin öncü kuşağının yetiştikleri koşulları biliyoruz. Dönemin aile yapısını, toplumsal şartlarını, ilk siyasi hareketlerin kurucu ruhunu…
Sözünü ettiğimiz kuşak genel birikimlerinin yanında referans aldıkları dini kavramların toplumsal karşılığına da vakıftı. Fakat şimdi bambaşka, öncülerle çok az ortak noktaya sahip bir artçı jenerasyon parti ve bürokraside iş başına geçti, geçiyor…
Dini terminoloji kullanıyorlar ama pek çoğunun ortalama bir dini bir eğitimi bile yok.
Yalnızca aileden alınmış kısmi terbiye ve partinin ideolojisi miktarınca bilinen dini ve dünyevi düsturlar…
Kavramsal olarak da Çanakkale, Osmanlı, Siyonizm ve ‘Cennet mekan Abdülhamid Han’ eksenine sıkışmış bir dünya görüşü…
Ziyadesiyle gösteriş ve körleşmiş bir hırs…
Bütün bunların üzerine genel anlamda eğitim sistemimizin çürütücü yüzeyselliğini ekleyin…
Evet Türkiye ortalamasının altında görünmüyorlar elbette, ancak durumun parlak olduğunu söylemek imkansız…
Ak Partinin öncüleri, güçlü müktesebatlarıyla uzun bir iktidar döneminde ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Sonuç ortada… Artçılar ise seküler kafaları, eksik eğitimleri, dizilerden devşirdikleri heyecanları ve tecrübesizlikleriyle dalgalar şeklinde geliyorlar. Üstelik Cuma mesajlarıyla görselleştirilen bir huşu halinde…
KİM ŞORT GİYDİĞİ İÇİN BİR BELEDİYE BAŞKANI’NI RESTORANDAN KOVABİLİR?
İtalya’nın Toskana bölgesindeki Viareggio kenti Belediye Başkanı bermuda şort ile gittiği restorandan işletmenin uzun pantolon kuralına aykırı giyindiği gerekçesiyle kovulmuş. Belli ki bizde ki tam zamanlı siyasilik yok henüz oralarda. Mesele haliyle İtalya’da kıyafet tartışmalarını tetiklemiş. Ancak müessese yapılan itiraz üzerine saat 19:00’ dan sonra uygulanacak kıyafet kurallarının girişte yazdığını, kuralların herkes için geçerli olduğunu, belediye başkanına ayrıcalık yapamayacaklarını söylemiş.
Ne dersiniz bir gün biz de de restoranlara böyle bir liste asılıp herkese uygulanabilir mi?
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Cabir9 sa önce Var mi oyle ... veya baba Yiğithehe nerde çanakkalede kaldi ... ama otellere baslik atarlar tesetturlu gelmesin diye ve insanlar buna saygi duymak zorunda canim diyen kafalar dolu Veli kayabaş1 gün önce Selam üstad yahu bu yapmacık sahte hayattan kurtulmak ve gerçek bir hayat yaşamak için imam Gazalilerinmuhiddinii arabilerin Ahmet Faruk Sergen dilerim yani bütün batın ilmiyletasavvufla ilerlemiş batın âlimlerinin kitaplarını okumali onları tatbik Edip yaşantılarını örnek almalıyız.batin ilmi olmadan zahiri ilimlerle bir yere varamayiz.tasavvufun şartlarını öğrenmeliyiz.gercek tahlili hayat tasavvuf yani batın yani yüce Allah'ın zatı ilimlerindedir.ayni zamanda zati ilimler yani kelam ilmi yüce Allah'ın ahlakidir.hz.Allahin cc ahlaki ile ahlaklanan yanılmaz.melekler müslüman cinler beraber olur.yol gösterirler.dahada ilerletirler.Oktay Sinanoğlu isimli bir türk müslüman prof.amerikada quantumteorisini kuran einsteinci profesyonel.larla yarışmış tasavvufla Quantum teorisini yıkmış geçersiz kılmış.tasavvufun gerçek Quantum olduğunu maddenin olmadığını mânânin olduğunu ispat etmiş türk einsteinci ismini lakabını almıştır.ayrica büyük uyanış diye tasavvuf kitabı yazmıştır.herseyin başı tasavvuftur.tasavvuf Hz.Allahin ccgerçek ahlakının.yani ilmidir.hadis:ummetimin gerçek alimleri sünnet ehli Naciye fırkası hz.Allahin cc ilmiyle ahlaklanip onun nuruyla bakacaklar.ferasetli uyanık olacaklar.onlarin ferasetinden korkunun çünkü gerçek kâmil müslümanlar onlardır demiştir.bu kamil Müslümanlardan ders alın onlar mürşidi kamillerdir.gercek mürşidi kamil bulamayan doğrudan benden yardım beklesin istesin.mursidi kamili olmayanın mürşidi şeytandır diyor.bu dalda olgunlaşan kimseler yanilmazlar.ak parti teşkilatları bu kitaplarla doldurulmalı okutulması.yoksa diğer materyalist sekuler partilerle hiç farkımız olmaz.gittikce onlara benzersiz.zamanla yok olur kaybolur gideriz. Mklesefo1 gün önce Günü kurtarmalık söylem ve eylemlerin ötesine geçemiyoruz gerek partiler gerek millet olarak. Yetişen nesil hiçte beklediğimiz gibi olmuyor maalesef. Türkiye'yi sırtlayacak, olması gerektiği yere götürecek dava ve aksiyona sahip bir teşkilat yok Tr2 gün önce Eskiden yaranma çabasında olanlar sekülerliğini vurgulamaya çalışken bugün dindarlığını göstererek bunu yapıyorsa ben bir müslüman olarak bundan rahatsız olmam. Çünkü bu her zaman olacak ama böyle olması gücün müslümanlarda olduğunun göstergesi. erhan2 gün önce Tam da " dini ,siyasete alet ediyorlar" soylemlerine uyan ve bunu. soyleyenlerin alkişlayacagi bir yazi. Peki ya chp ve diger sol gecinenlerin celiskilerine,tutarsizliklarina ,riyakarliklrina niye hic bir zaman deginmediniz..! Mehmet2 gün önce Allah razı olsun,isabetli bir yazı.Bulunduğum ilçede AK Parti yöneticilerini tanımıyorum. Garip... Peki bu durum Cumhurbaşkanı ve üç beş kişi dışında kimin umrunda... HT2 gün önce İyide sayın yazar, her seçim yaklaştığında, Erdoğanın kuran okurken, namaz kılarken çekilen görüntüleri Facebook, youtube, twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde servis ediliyor. Erdoğanın dindar olduğunu isbata ihtiyacımı var. Yazınızda belirttiğiniz gibi, sanılanın aksine bir etki yaratıyor aslında. Bunları söyleyincede belli kesimlerden CHP li muamelesi görüyorsunuz. AK parti döneminde kalkınma inkar edilemeyecek şekilde arttı, ancak islami ahlakda tam tersi çöktü maalasef. Mert 2 gün önce O kadar hassas konukar ki bunlar. Zaten bu hassasiyetler kaybedildiği için değil mi bugün bu haldeyiz. Dini sömüren degerlerimizi kirli agızlarimdan düşürmeyenler var. Asıl bu kişilerle mücadele yapılmalı. Yazara teşekkürler. Her şey ayrıntılarda saklı Gecikmiş gerçekler2 gün önce Düşünüyorum da AK Parti'nin değişim yaşaması gerekli ama göstermelik Dindarmı olmalı yoksa gerçekten Dindar olup her şeyi hakkıyla yapan mı olmalı ahlak din Vicdan bir müslümanda olması gereken kurallar bunları yerine getirene de Dindar diyoruz vicdanı cebinde olmayan kişiler lazım bize değişimde bunlara dikkat edilmeli Aman yenilenip gençleşmelide Lyla2 gün önce Ne düşünüyorum.. bu soytarilari toplum olarak kendi elimizle var ettiğimizi, simarttigimizi,şak şak tan hoslandigimizi ,en büyük riyakar olduğumuzu...bu tablo sahtelik dolu hayatımızin küçük bir kesiti!