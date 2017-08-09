Vekilliğin yolu İmralı’dan geçiyor

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Uyuyan polisi kurşunlayan, kaza ihbarı yaparak trafik polisine pusu kuran, doğuma giden ebeyi ambulansla kaçıran, TIR ve kamyonları yakarak, baraj ve yol inşaatlarını torpilleyerek vandalizmde zirve yapan terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın birçok avukatının meclise girmesi dikkat çekiyor. 450’yi aşkın avukatı bulunan teröristbaşının, seçim yaparken üniversiteyi yeni bitirmiş ‘toy’ gençleri tercih ettiği belirtiliyor. Öcalan 1999 yılında Türkiye’ye getirildiğinde kendisine ilk avukatlık yapan isimlerden Medeni Ayhan, bir internet sitesinde yayınlanan 75 sayfalık yazısında Öcalan’a avukatlık yapanların nasıl yükseldiğini şöyle anlatıyor: “Apo’nun avukatlığına ilişkin vekaletname ve hatta yetki belgeleri sadece milletvekili ve belediye başkanı olmada kullanılmadı, aynı zamanda o çevreden dava alıp palazlanmada da kullanıldı.”

AVUKATLIKTAN VEKİLLİĞE

Öcalan ilk yakalandığında kendisine avukatlık yapacak Kürt avukatlar bulamadıklarını anlatan Ayhan, ortam yumuşayınca bu işi siyasi ranta çevirmek isteyen birçok ismin Öcalan’ın avukatlığına soyunduğunu söyledi. Medeni Ayhan bugün milletvekili olan Hasip Kaplan’ı buna örnek vererek, “Ortam yumuşayınca Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstelenen kişilerden biri de Hasip Kaplan’dı. Hasip Kaplan, bütün Kürt avukatlar içerisinde Kürdistani algılayıştan en uzak, en reformist ve en oportünist tiplerden biridir. Apo buna rağmen Kaplan’ın yaptığı savunmayı dahi aşırı bulduğundan, ilgili avukatın yaptığı savunmaya katılmadığını beyan etti. Bunun üzerine, Av. Hasip Kaplan da, Apo’nun avukatlığından çekildiğini deklare etti. Ancak Hasip Kaplan daha sonraki süreçte milletvekili koltuğunu kapabilmek için sisteme tekrar geri döndü” dedi. Ayhan, Öcalan’a avukatlık yaptığı yıllarda Osman Baydemir ile Mahmut Şakar ile ilgili olarak ise “Osman Baydemir ve Mahmut Şakar’ın da ideolojik açıdan bir bilgileri, birikimleri ve tercihleri yoktu. Ne söylenebilecekse, ona aykırı söz söylemeyecek yapıdaki kişilerdi. Osman Baydemir, davranışlarını belirlerken, büro ortağı Mahmut Şakar’ın gözlerine bakan bir tipti” ifadelerini kullandı.

‘İnkârcı yüzünü gördüm’

Öcalan’ın avukatlığını üstlenen ilk isim olan Medeni Ayhan, aynı zamanda avukatlığını bırakan ilk isim olarak da biliniyor. Ayhan, Öcalan’ın işbirlikçi ve politik inkârcı yüzünü gördükten sonra avukatlığını bırakmaya karar verdiğini ifade ederken, Öcalan’ın hoşlanmadığı isimleri avukat olarak istemediğini de kaydetti. Öcalan’ın avukatlığını yapmak, beraberinde siyasette yükselmek anlamına geliyor. Zira bunun birçok örneği var. 1999 yılında Abdullah Öcalan yakalandığında avukatlığını yapmayı kabul eden isimler bugün çok farklı noktalarda.

Önce savundular sonra vekil oldular

Avukat Osman Baydemir Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve HDP milletvekilliği, Avukat Bekir Kaya ise Van Belediye Başkanı olarak ödüllendirildi. Aysel Tuğluk, Ayla Akat, Selahattin Demirtaş, Bengi Yıldız ve Hasip Kaplan da milletvekili olarak Meclis’e girdiler. Teröristbaşı Apo’nun uzun süre avukatlığını yapan bir diğer isim ise CHP’nin 24. Dönem Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın “TR 705 koduyla çalışan CIA ajanı” diye tanımladığı Sezgin Tanrıkulu oldu.