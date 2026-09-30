Siyonist alçaklar tarıma da engel: Terörün gölgesinde üzüm hasadı!

İsrail'in ihlalleri üzüm üretimini etkiliyor Kuneytra Tarım Müdürlüğü Tarım İşleri ve Bitki Koruma Dairesi Başkanı Mühendis Muhammed Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki İsrail saldırıları ve ihlalleri nedeniyle yaşanan güvenlik istikrarsızlığının tarımı olumsuz etkilediğini söyledi. Mühendis Davud, "Çiftçiler arazilerine ulaşamıyor ve tarlalarındaki ürünleri hasat edemiyor. Bu durum üretimde büyük kayıplara yol açarken vatandaşların geçim kaynaklarını da olumsuz etkiliyor." dedi. Kuneytra'nın zeytin, incir ve üzüm başta olmak üzere çok sayıda tarımsal ürünle öne çıktığını belirten Davud, üzümün bölgenin en önemli ürünlerinden biri olduğunu ifade etti. Davud, üzümün nesilden nesile aktarılan geleneksel bir ürün olduğunu dile getirerek, "Babadan ve dededen kalma bu ürün sofralık olarak tüketilmesinin yanı sıra ihraç ediliyor. Ayrıca kuru üzüm ve özellikle Kuneytra'nın meşhur üzüm pekmezinin yapımında kullanılıyor." açıklamasını yaptı.