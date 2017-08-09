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Van'da deprem! Halk sokağa indi

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Van'ın Saray İlçesi'nde Richter Ölceği'ne göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana bildirdi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 06:42
Van'da deprem! Halk sokağa indi

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü  verilerine göre saat 04.58'de Van'ın Saray İlçesi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelirken,  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9 olarak, derinlğini ise 7.09 km olarak bildirdi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 06:42
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