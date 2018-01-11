Turizmcilerden kazanç formülü

Yeni Akit’e konuşan turizm yatırımcıları, Kredi Garanti Fonu’ndan 20 ila 30 milyar lira pay ayrılması durumunda kârlarını katlayacakları ve 2023 yılı hedeflerini erkenden yakalayabilecekleri görüşünde.

Turizmde 2023 için belirlenen 50 milyar dolar gelir hedefinin yakalamak için hükümet tarafından önemli adımlar atılırken, otel yatırımcılarından peş peşe talepler geliyor. Taleplerin başında firmalara kredi kefaleti sunan Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) büyütülmesi bulunuyor. Sektördeki STK’larda üst düzey görevler de üstlenen Sianji Well Being Resort Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, KGF’nin Türkiye’nin büyüme oranını yüzde 11’lere taşıdığına işaret ederek, “Fon ile ekonomimiz gibi firmalarımız da rahatladı, moral buldu” dedi.

KGF TOPARLANMA GETİRDİ

2016 yılındaki hain darbe girişiminin ve terör olaylarının pek çok sektörde daralmaya neden olduğunu belirten Çakır, “Allah korudu da ülkemiz ekonomik depremle karşı karşıya kalmadı. Şükür ki, ardından hemen tedbirler alındı, sektörlere aşı yapıldı, mobilya ve dayanıklı tüketim ürünlerinde KDV indirimlerine gidildi. KGF geldi, sektörlerin önemli bölümünde toparlanmalar görüldü” dedi.

HEDEFLER ERKENDEN YAKALANABİLİR

Terör olaylarından en büyük darbeyi otel yatırımcılarına ve konaklamacılara vurduğunu vurgulayan Çakır, şöyle devam etti: “2016’nın en çok yıpranan ve daralan sektörü olan turizm, KGF’den dilediği oranda faydalanamadı. Fondan ağırlıklı olarak riskli sektörler yararlandı. Turizm gibi dayanıklı bir sektör fondan 7 milyar lira pay alabildi. Tutar hiç de tatmin edici değil. Artık bu, unutulmalı ve turizmde atılım yapma adına KGF ile ilgili kararlar yenilenmeli, turizmciler fondan 20 ila 30 milyar lira almalı. Oteller ve tur operatörleri bu şekilde gelirlerini arttırır, kârlarını katlar. Bu şekilde 2023 hedefleri erkenden yakalanır.” Sektörde 4 milyon ailenin ekmek yediğini vurgulayan Çakır, SGK prim yardımlarının da devam etmesi temennisinde bulundu.

Turizmcilerin teşvik talepleri

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e tedbir önerilerini sundu. Önerilerin bir bölümü şöyle:

-KGF’den 20 milyar lira pay almak,

-İhracatçılara sunulan teşviklerin tamamından yararlanmak,

-Ana girdi kalemlerini vergisiz ithal etmek,

-İstihdam teşviklerinden 2 sene daha faydalanmak,

-Kış döneminde istihdamın devamına imkân tanımaya yönelik teşvikler alabilmek.