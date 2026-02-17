Kripto piyasasında makro gündem öncesinde dengelenme süreci

Kripto para piyasası yeni işlem gününe yatay bir görünümle başladı. ABD ve Asya tarafında tatil nedeniyle birçok büyük piyasada işlemlerin gerçekleşmemesi, hacimlerin belirgin şekilde gerilemesine yol açarken fiyatlamalarda da sınırlı hareket alanı oluştu. Düşük likidite ortamında yatırımcıların yeni pozisyon almakta isteksiz kaldığı görülüyor. Makro cephede ise temkinli hava korunuyor. ABD’de önümüzdeki günlerde açıklanacak sanayi üretimi ve ticaret verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği PCE fiyat endeksi piyasaların odağında yer alıyor. Ayrıca FED’in ocak ayı toplantı tutanakları da para politikasının yönüne ilişkin daha net sinyaller verebilecek başlıklar arasında bulunuyor. Veri akışı öncesinde pozisyonlanmanın sınırlı kalması dikkat çekiyor. ABD ile İran arasında planlanan görüşmelerin yarattığı belirsizlik, küresel piyasalarda ihtiyatlı bir duruşu beraberinde getirirken, yatırımcıların kripto varlıklar yerine altın ve diğer değerli metaller gibi görece daha güvenli limanlara yöneldiği izleniyor.

ALMANYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI, STABLECOİN VE CBDC'NİN AB İÇİN FAYDALARINI ÖVDÜ

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, euroya endeksli bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) ile euro cinsinden stablecoin’lerin ödeme sistemlerinde kullanılmasını desteklediğini açıkladı. Nagel, Frankfurt’ta Amerikan Ticaret Odası’nın Yeni Yıl Resepsiyonu için hazırladığı konuşma metninde, Avrupa Birliği yetkililerinin perakende bir CBDC’nin hayata geçirilmesi için yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Euro cinsinden stablecoin’lerin ise Avrupa’nın ödeme sistemleri ve çözümleri açısından daha bağımsız hale gelmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti. Toptan bir CBDC’nin finansal kuruluşlara merkez bankası parasıyla programlanabilir ödeme imkanı sunacağını vurgulayan Nagel, euroya endeksli stablecoin’lerin de bireyler ve şirketler tarafından düşük maliyetle sınır ötesi ödemelerde kullanılabileceğini belirtti.

HARVARD VAKFI BLACKROCK BİTCOİN ETF POZİSYONUNU AZALTIRKEN ETHEREUM ETF’YE YATIRIM YAPTI

Harvard Üniversitesi’nin bağış fonunu yöneten Harvard Management Company, BlackRock’ın spot Bitcoin borsa yatırım fonundaki (ETF) payını azaltırken şirketin Ethereum ETF’sinde yeni bir pozisyon açtı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan cuma tarihli bildirimde, Harvard’ın BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF’deki pozisyonunu 31 Aralık itibariyle 442,9 milyon dolardan 265,8 milyon dolara düşürdüğü açıklandı. Şirket, üçüncü çeyrekte 6,8 milyon olan hisse adedini dördüncü çeyrekte 5,4 milyona indirerek 1 milyondan fazla hisse sattı. Harvard Management Company, Bitcoin pozisyonunda yaklaşık yüzde 21’lik azaltıma giderken Ethereum’a maruz kalım sağlayan yeni bir yatırım da gerçekleştirdi. SEC dosyasına göre vakıf, 31 Aralık itibariyle yaklaşık 87 milyon dolar değerinde, 3,8 milyondan fazla BlackRock iShares Ethereum Trust hissesi satın aldı. Harvard, 30 Haziran 2025 itibariyle bağış fonu büyüklüğünü 56,9 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bu kapsamda BlackRock kripto ETF’lerine yapılan yatırımlar, toplam varlıkların yaklaşık yüzde 0,62’sine karşılık geliyor. Şirket, 2025’in dördüncü çeyreğinde Alphabet’teki pozisyonunu yaklaşık 100 milyon dolar artırırken Amazon’daki payını ise yaklaşık 80 milyon dolar azalttı.

STANDARD CHARTERED XRP HEDEFİNİ YÜZDE 65 DÜŞÜRDÜ

Standard Chartered, şubat ayında yaşanan sert kripto piyasası satışlarının ardından XRP için yıl sonu fiyat hedefini yüzde 65 oranında düşürdü. İngiliz yatırım bankası, daha önce 2026 sonu için 8 dolar olarak öngördüğü XRP tahminini 2,80 dolara indirdi. Bankanın dijital varlık araştırmalarından sorumlu küresel başkanı Geoffrey Kendrick, yatırımcılara gönderilen notta dijital varlıklardaki son fiyat hareketlerinin son derece zorlu olduğunu belirtti. Kendrick, kısa vadede düşüşlerin sürebileceğini ifade ederek varlık sınıfı genelinde tahminlerin aşağı yönlü revize edildiğini bildirdi. Yaklaşık 90 milyar dolarlık piyasa değerine sahip XRP, 2026’ya güçlü bir başlangıç yapmıştı. Yılın ilk haftasında yüzde 25 yükselen varlık, XRP borsa yatırım fonlarına (ETF) gelen girişler ve düzenleyici gelişmelerden destek bulmuştu. 5 Ocak’ta XRP ETF’lerinde kilitli toplam varlık 1,6 milyar dolar ile rekor kırdı. Ancak bu tutar 13 Şubat itibariyle 1 milyar doların biraz üzerine gerileyerek yaklaşık yüzde 40 düştü. Standard Chartered yalnızca XRP için değil, diğer büyük kripto varlıklar için de hedeflerini aşağı çekti. Banka, Bitcoin için yıl sonu hedefini 150.000 dolardan 100.000 dolara, Ethereum için 7.000 dolardan 4.000 dolara ve Solana için 250 dolardan 135 dolara indirdi. Kendrick, XRP’nin Ethereum ile benzer performans gösterebileceğini belirterek her iki varlığın da stablecoin’ler ve tokenize gerçek dünya varlıklarının gelişiminden fayda sağlayabileceğini ifade etti.